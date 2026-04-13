Strâmtoarea Ormuz se închide total pe o perioadă nedeterminată. Iar cei care blochează canalul navigabil nu mai sunt iranienii, ci americanii. Donald Trump a dispus ca, de luni după amiază, nicio navă să nu mai tranziteze zona. Între timp, liderul Casei Albe deschide un nou război, împotriva Papei Leon, pe care îl acuză că susţine armele nucleare. Asta deşi suveranul Pontif a făcut de sărbători noi apeluri la pace.

Preşedintele Donald Trump a anunțat că Marina americană va institui o blocadă în Strâmtoarea Ormuz, pentru a opri navele care plătesc taxe de tranzit către Iran. Este convins că astfel va tăia o importantă sursă de finanţare a regimului de la Teheran. Cel mai probabil, Statele Unite vor poziţiona nave ale Marinei în Golful Oman şi vor forţa astfel cargourile să îşi schimbe cursul.

"Şi alte națiuni lucrează astfel încât Iranul să nu poată vinde petrol. Și asta ar fi foarte eficient. Promisiunea lor a fost că vor deschide Strâmtoarea Ormuz. Nu au făcut-o. Au mințit. Prevăd că se vor întoarce și ne vor da tot ce vrem. Și le-am spus oamenilor mei: vreau totul. Nu vreau 90%. Nu vreau 95%. Le-am spus: vreau totul", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Oficialii de la Teheran ironizează planurile lui Trump.

"Își exprimă propriile dorințe, visele și cerințele care nu au fost niciodată realizate și nu vor fi realizate. Este firesc ca un președinte învins să vorbească așa", a declarat Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului.

Blocada anunţată a avut efecte imediate, barilul de petrol a ajuns la aproape 105 dolari, după ce zilele trecute tariful căzuse sub o sută.

"Acest conflict, acest război, este adevărata cauză a problemelor cu care ne confruntăm și în propria noastră țară", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

"Și ceea ce vreau să văd este să mă trezesc dimineața și să văd că pacea s-a instaurat. Şi Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă cu libertate de navigaţie. Vrem să vedem sfârșitul acestui conflict. Are un impact devastator asupra economiei globale", a spus Anthony Albanese, premierul Australiei.

Donald Trump: "Nu sunt un fan al lui Papa Leon"

Până să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, Donald Trump a deschis un altul. Cu Papa Leon, asupra căruia a lansat un atac verbal furibund, fără precedent. Liderul american a mers până într-acolo încât a sugerat că Papa îi datorează lui alegerea ca Suveran Pontif.

"Nu ne place un Papă care vă spune că este în regulă să ai o armă nucleară! Este un om care nu crede în oprirea criminalităţii! Un om care nu crede că noi ar trebui să ne "jucăm" cu o țară care vrea o armă nucleară pentru a putea arunca în aer lumea! Nu sunt un fan al lui Papa Leon!", a spus Donald Trump.

La doar câteva minute după declaraţiile şocante, preşedintele american a postat pe reţelele sociale o fotografie, generată de Inteligenţa Artificială, care îl portretizează în rolul lui Isus Hristos.

"Nu cred că mesajele Evangheliei sunt menite să fie abuzate în modul în care o fac unii oameni. Și voi continua să vorbesc cu voce tare împotriva războiului", a spus Papa Leon al XIV-lea.

Suveranul de la Vatican a precizat că mesajul său nu e un atac la adresa lui Donald Trump ci un simplu apel la pace.

