Donald Trump îi cere liderului de la Teheran să plece de la putere, după ce ayatollahul l-a numit "infractor". Bilanțul masacrului din Iran a ajuns la 5.000 de morți, iar regimul continuă să ţină țara în beznă digitală. Fără internet, doar câteva povești despre curajul celor care înfruntă gloanțele ies la iveală. O tânără a fost împuşcată în ceafă de poliţişti, iar familia ei i-a căutat trupul ore în şir.

Sub presiunea revoltei, liderul iranian schimbă foaia. Pentru prima dată, ayatollahul recunoaşte că numărul morţilor este de ordinul miilor. Ali Khamenei a dat vina pentru valul uriaş de victime pe Donald Trump.

"Îl considerăm pe președintele SUA un infractor, din cauza victimelor și pagubelor, din cauza acuzațiilor aduse națiunii iraniene", a declarat ayatollahul Ali Khamenei.

Replica liderului american a fost una tăioasă, într-un interviu pentru publicația Politico. Donald Trump a cerut deschis o nouă conducere la Teheran.

Articolul continuă după reclamă

"Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran. (...) Omul acesta este un bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să nu mai omoare oameni", a declarat Donald Trump.

În acest timp, în Iran, tăcerea este impusă prin forţă. Numărul celor care şi-au pierdut viaţa trece de 3.000, potrivit ONG-urilor. Cu internetul tăiat, doar câteva mărturii despre atrocităţile regimului ies la iveală. Una dintre ele este povestea Robinei Aminian, o tânără executată de poliţie cu un foc de armă în ceafă. Familia ei a fost nevoită să-i caute trupul într-o groapă comună.

"Familia mea mi-a spus că erau sute, poate mii de cadavre îngrămădite unele peste altele. Sora mea căuta chipul Robinei. A găsit atâtea chipuri frumoase, încercând să-și găsească fetița. Mi se pare îngrozitor să-mi imaginez ce simţea sora mea în timp ce își căuta fiica. Erau sute și sute de cadavre", a declarat Hali Norei, mătuşa Robinei Aminian.

Diaspora iraniană din întreaga lume s-a unit în proteste masive. În orașe precum Roma, Milano sau Torino, sute de oameni au ieșit în stradă pentru a striga împotriva regimului și pentru a cere libertate celor de acasă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰