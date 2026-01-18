Video Tensiuni uriaşe între SUA şi Iran. Trump cere schimbarea regimului iranian. Ayatollahul îl numeşte "infractor"
Donald Trump îi cere liderului de la Teheran să plece de la putere, după ce ayatollahul l-a numit "infractor". Bilanțul masacrului din Iran a ajuns la 5.000 de morți, iar regimul continuă să ţină țara în beznă digitală. Fără internet, doar câteva povești despre curajul celor care înfruntă gloanțele ies la iveală. O tânără a fost împuşcată în ceafă de poliţişti, iar familia ei i-a căutat trupul ore în şir.
Sub presiunea revoltei, liderul iranian schimbă foaia. Pentru prima dată, ayatollahul recunoaşte că numărul morţilor este de ordinul miilor. Ali Khamenei a dat vina pentru valul uriaş de victime pe Donald Trump.
"Îl considerăm pe președintele SUA un infractor, din cauza victimelor și pagubelor, din cauza acuzațiilor aduse națiunii iraniene", a declarat ayatollahul Ali Khamenei.
Replica liderului american a fost una tăioasă, într-un interviu pentru publicația Politico. Donald Trump a cerut deschis o nouă conducere la Teheran.
"Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran. (...) Omul acesta este un bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să nu mai omoare oameni", a declarat Donald Trump.
În acest timp, în Iran, tăcerea este impusă prin forţă. Numărul celor care şi-au pierdut viaţa trece de 3.000, potrivit ONG-urilor. Cu internetul tăiat, doar câteva mărturii despre atrocităţile regimului ies la iveală. Una dintre ele este povestea Robinei Aminian, o tânără executată de poliţie cu un foc de armă în ceafă. Familia ei a fost nevoită să-i caute trupul într-o groapă comună.
"Familia mea mi-a spus că erau sute, poate mii de cadavre îngrămădite unele peste altele. Sora mea căuta chipul Robinei. A găsit atâtea chipuri frumoase, încercând să-și găsească fetița. Mi se pare îngrozitor să-mi imaginez ce simţea sora mea în timp ce își căuta fiica. Erau sute și sute de cadavre", a declarat Hali Norei, mătuşa Robinei Aminian.
Diaspora iraniană din întreaga lume s-a unit în proteste masive. În orașe precum Roma, Milano sau Torino, sute de oameni au ieșit în stradă pentru a striga împotriva regimului și pentru a cere libertate celor de acasă.
