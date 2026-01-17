Fost şef NATO: "Donald Trump lansează ameninţări de tip gangster rus asupra Groenlandei"

Fostul șef al NATO l-a acuzat pe Donald Trump că a lansat amenințări de tip "gangster" rusesc împotriva Groenlandei, în contextul protestelor împotriva intervenției SUA în Danemarca.

Anders Fogh Rasmussen, fost șef al NATO și fost prim-ministru danez, a avertizat că președintele SUA își folosește amenințarea privind Groenlanda ca "o armă de distragere a atenției în masă de la amenințările reale", cum ar fi războiul Rusiei în Ucraina.

Comentariile sale vin în contextul în care mii de manifestanți care protestează împotriva amenințărilor lui Trump s-au adunat sâmbătă la Primăria din Copenhaga.

Protestatarii au mărșăluit spre ambasada SUA din capitala daneză, iar alte demonstrații au loc și în Groenlanda.

Articolul continuă după reclamă

Protestatarii danezi au putut fi văzuți ținând pancarte cu mesajul "Groenlanda nu este de vânzare" și fluturând steagul roșu și alb al Groenlandei.

Președintele Trump a lansat amenințări repetate că va prelua controlul asupra Groenlandei de la Copenhaga, avertizând că ar putea folosi forța militară în acest sens și susținând că țara este "foarte importantă pentru securitatea națională".

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Rasmussen a declarat, referitor la amenințările lui Trump cu privire la Groenlanda: "Pentru mine, a fost un proces dureros. Încă din copilărie, am considerat Statele Unite liderul natural al lumii libere. Am vorbit chiar despre SUA ca despre polițistul lumii".

Remarcile lui Rasmussen sunt deosebit de grave pentru administrația americană, deoarece acesta a trimis odată trupe daneze să lupte alături de SUA în Afganistan.

"Acum vedem cum Statele Unite folosesc un limbaj destul de apropiat de cel al gangsterilor pe care ar trebui să-i controleze la Moscova, Beijing etc.", a adăugat el.

Premierul din 2001 până în 2009 a declarat pentru FT că este îngrijorat de faptul că atenția lumii este acum concentrată asupra "ceva ce nu reprezintă o amenințare, nici pentru Europa, nici pentru Statele Unite", în loc să se concentreze pe aducerea președintelui rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina.

El a adăugat: "Diviziunile din Occident fac jocul Rusiei. Sunt sigur că Moscova speră că Groenlanda va deveni aisbergul care va scufunda NATO. Deci, acest lucru merge dincolo de Danemarca și Groenlanda... Cucerirea Groenlandei ar fi sfârșitul ordinii mondiale așa cum o știm."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰