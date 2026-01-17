În ciuda tuturor acestor tragedii, oamenii continuă să caute adrenalina. Sporturile de iarnă - de la săniuş, până la patinaj - pot fi extrem de periculoase în condiţii neprielnice. La Braşov, spre exemplu, oamenii se aventurează pe lacul Noua, care, din cauza temperaturilor negative, a îngheţat. Chiar dacă există riscuri evidente, unii aleg să ignore pericolul, în timp ce alții preferă să rămână pe mal și să nu își asume un astfel de risc.

Încă de când a venit frigul şi apa lacului Noa a îngheţat complet, cei mari şi cei mici se distrează în zonă mai ceva ca la patinoar. Nu lipsesc nici pasionaţii de hochei şi nici cei care vor să se dea, pur şi simplu, cu sania.

Agrementul pe suprafaţa îngheţată a lacului Noua a luat o formă aproape oficială. În zona din spatele meu a fost delimitată şi este curăţată, întreţinută. O zonă specială pentru meciurile de hochei, iar amatorii acestui sport nu au întârziat să apară.

Ca suprafața lacului să fie cât mai bună pentru patinaj, zăpada este strânsă cu dispozitive speciale. Localnicii şi ei verifică periodic starea gheţii, pentru siguranţa tuturor.

Dacă unii sunt convinși că stratul de gheață este suficient de solid, alții preferă să admire spectacolul de pe margine.

"Sunt zone în lacul ăsta unde izvorăşte apa. Şi e posibil ca acolo să nu fie aşa groasă. Sunt copii care joacă hochei aici între ei. 10-12 întotdeauna sunt", a spus un localnic.

Potrivit unui regulament adoptat de Consiliul Local Brașov, singura activitate interzisă pe lac este înotul. Cât despre patinaj, hochei, plimbare sau săniuș - nu există interdicții clare.

"Toată această gheaţă la un moment dat poate ceda sub ei şi tocmai de aceea venim cu recomandarea ca atunci când copii aleg să vină pe aceste lacuri îngheţate să se asigure că lucrul acesta este permis şi că gheaţa este cât se poate de solidă pentr a-i susţine", a transmis Daniel Zontea, IPJ Braşov.

Lacul Noua a fost amenajat în 1959, prin captarea mai multor izvoare din zonă. E în mijlocul uneia din cele mai căutate zone de agrement din municipiul Brașov.

