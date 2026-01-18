Trump deschide uşile Consiliului pentru Pace. Calitatea de membru permanent costă un miliard de dolari

Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică faptul că Statele Unite le-au invitat să se alăture "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, un nou organism format din lideri mondiali menit să supervizeze următorii paşi în Gaza şi care are ambiţii pentru un mandat mai larg în afacerile globale.

Trump deschide uşile Consiliului pentru Pace din Gaza. Calitatea de membru permanent, un miliard de dolari - Profimedia

O contribuţie de un miliard de dolari asigură calitatea de membru permanent în consiliul condus de Trump, în loc de o numire pe trei ani, care nu are nicio cerinţă de contribuţie, potrivit unui oficial american care a vorbit sub acoperirea anonimatului despre statutul care nu a fost făcut public, conform CNBC.

Oficialul a spus că banii strânşi vor fi folosiţi pentru reconstrucţia Gazei.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acceptat invitaţia de a se alătura consiliului, a declarat duminică ministrul de externe Péter Szijjártó la radioul de stat. Orbán este unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai lui Trump în Europa.

Şi India a primit o invitaţie, a declarat un înalt oficial guvernamental cu cunoştinţe despre acest subiect.

Iordania, Grecia, Cipru şi Pakistan au anunţat că au primit invitaţii. Canada, Turcia, Egipt, Paraguay, Argentina şi Albania au confirmat anterior că au fost invitate.

Nu este clar câte ţări au fost invitate în total.

Se aşteaptă ca Statele Unite să anunţe lista oficială a membrilor în zilele următoare, probabil în timpul reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia.

Membrii consiliului vor supraveghea următoarele etape în Gaza, pe măsură ce armistiţiul care a intrat în vigoare pe 10 octombrie intră în a doua fază dificilă. Este vorba despre un nou comitet palestinian în Gaza, desfăşurarea unei forţe internaţionale de securitate, dezarmarea Hamas şi reconstrucţia teritoriului devastat de război.

În scrisorile trimise vineri liderilor mondiali, invitându-i să devină "membri fondatori", Trump a afirmat că acest Consiliul pentru Pace "va adopta o abordare nouă şi îndrăzneaţă pentru rezolvarea conflictelor globale".

