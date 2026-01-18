Un muncitor în construcţii din India a devenit erou la Craiova. El este salvatorul care s-a aruncat ieri înaintea pompierilor în apele îngheţate ale unui lac, să salveze o fetiţă de cinci ani. Deși gheața s-a rupt sub el, nu i-a dat drumul copilei nicio secundă 20 de minute până au venit ajutoarele. Gândul la fiica lui, cam de aceeaşi vârstă, i-a dat putere să reziste. Din spital, unde a fost internat în şoc hipotermic, a aflat că va primi titlul "Cetăţean de onoare al Craiovei".

Imediat cum fetiţa de cinci ani a căzut în lacul îngheţat din parcul Romanescu, muncitorul din India i-a sărit în ajutor. A luat o sanie şi s-a târât spre ea. Panicat, tatăl fetei înlemnise pe mal. Între timp, salvatorul a reuşit să o prindă de mâna, dar stratul de gheaţa a cedat imediat. Bărbatul a căzut şi el în apă. 20 de minute a durat până au venit pompierii. Timp în care cetăţeanul indian nu a lasat-o din braţe pe fetiţă.

Vipan Kumar are 47 de ani şi din 2024 lucrează în construcţii la o firmă din Dolj

În cele din urmă, pompierii i-au dus pe toţi la mal. Vipan Kumar are 47 de ani şi din 2024 lucrează în construcţii la o firmă din Dolj. Ieri, în ziua liberă, se plimba prin parc când a auzit ţipetele speriate ale copilei. Atunci a văzut-o pe fiica lui în faţa ochilor. "Am şi eu o fetiţă. În India, o fetiţă la fel. M-am gândit la ea ca şi cum ar fi fost fetiţa mea de asta am încercat să o salvez. Mi-e dor de fetiţa mea", a declarat Vipan Kumar.

Impresionat de curajul lui, patronul firmei unde lucrează i-a promis că, după ce iese din spital, îi dă concediu ca să meargă acasă să îşi vadă familia. "Are o fetiţă de 8 ani. Ei sunt persoane loiale, foarte ajutătoare, umile", a declarat Lilian Ghirghișan, angajator. Pentru eroismul şi inima lui bună, indianul va primit titlul de cetăţean de onoare al Craiovei. Încă cinci bărbaţi care au sărit în ajutorul fetiţei vor fi recompensaţi. Şi ei, şi muncitorul din India, sunt acum în afara oricărui pericol.

"Au fost internaţi pentru monitorizare şi tratament şi îngrijiri de specialitate. Starea lor a fost bună şi în unitatea de primiri urgenţe, evoluţia a fost rapid favorabilă", a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Craiova. Salvatorii care au luat-o înaintea pompierilor au fost, însă, în mare pericol. "În apa foarte rece nu se intră, persoana respectivă ajunge în hipotermie. Înțeleg că și el este internat în spital, Dar în același timp putem spune că dacă nu o făcea, fetița nu era astăzi. Uneori, câteva minute pot să însemne foarte mult", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Gheaţa ar trebui să aibă cel puţin 10 centrimetri grosime ca să susţină un adult. Verifică dacă este solidă înainte să te avenzurezi! Când apar crăpături în ea, retrage-te imediat! Ca să nu te pui în pericol, rămâi pe mal şi aruncă spre victima din apă un obiect de care să se poate prinde - un fular sau un băţ. În ciuda imaginilor dramatice de la Craiova, mai mulţi tineri se distrau astăzi pe lacul Tăbăcăriei din Constanţa.

