Producţia de curent a panourilor fotovoltaice a scăzut astăzi la doar 7% în condiţiile în care am avut aproape 10 ore de soare în toată ţara. De vină este şi zăpada care acoperă instalaţiile. Aproape 270.000 de prosumatori au această problemă care reduce producţia cu aproape o treime faţă de zilele bune.

Ca să reînceapă să funcţioneze, este suficient să fie îndepărtat primul strat de zăpadă. Operaţiunea trebuie făcută, însă, extrem de atent. "Panourile sunt făcute dintr-o sticlă securizată și atunci trebuie să ne comportăm cu ele ca orice sticlă, nu e bine să acționăm mecanic, cu lopeți sau alte produse care să le avarieze. Le curățăm cu anumite perii moi și inclusiv cu cârpa luăm doar stratul gros de zăpadă. Cu simț de răspundere, cred că orice proprietar poate să se ocupe de asta, ținând cont că se lucrează la înălțime", a declarat Andrei Munteanu, inginer.

Panourile fotovoltaice pot produce energie și în sezonul rece, dar cu randament mai mic decât vara. "Acum iarna bănuiesc că se reduce puțin. Da. Din ce am observat, undeva la 40% suntem cu producția. A fost perioada cu zăpadă când nu produceam mai deloc. Am lăsat echipa de mentenanță să se ocupe de asta", a declarat Constantin Trandafir, proprietar casă și companie cu panouri. Pentru o intervenţie, companiile de specialitate cer între 500 şi 1.500 de lei, în funcţie de numărul de panouri solare şi dimensiunea lor.

