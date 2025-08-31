Teroare într-o pizzerie din San Giovanni in Persiceto, o comună în provincia Bologna, Italia. Un tânăr, despre care presa din Peninsulă scrie că este român și care ar fi cunoscut deja poliției, a intrat în restaurant și a început să amenințe și să insulte angajații. Striga provocator: "Chemați carabinierii, pentru mine nu valorează nimic!". A urmat violența. Un pumn devastator l-a trântit la pământ pe un pizzar bengalez, care s-a lovit puternic la cap și a rămas într-o baltă de sânge. Colegii, paralizați de frică, au apăsat butonul antijaf, dar ajutorul a venit abia după 40 de minute. Între timp, agresorul a furat banii din încasări și a dispărut.

Episodul violent a avut loc pe 15 august și a fost filmat de camerele de supraveghere, însă imaginile au început să circule în urmă cu câteva zile, relatează publicația italiană Il Fatto Quotidiano.

40 de minute de teroare într-o pizzerie din Italia. Bucătar doborât la pământ cu un pumn de un român

Totul a început cu tânărul care a intrat în restaurant cu un comportament agresiv și violent, amenințând și insultând angajații și furând mai multe sticle de bere. Au urmat provocările: "Vreți să chemați carabinierii? Chemați-i liniștiți, pentru mine nu valorează nimic". Apoi, din nou, violența: când unul dintre pizzari a încercat să îl dea afară pe bărbat, a urmat un pumn devastator, care l-a trântit la pâmânt. Bucătarul s-a lovit puternic la cap și a rămas într-o baltă de sânge, sub privirile colegilor paralizați de frică. Acum, la două săptămâni de la atac, pentru a explica ce s-a întâmplat, administratorii pizzeriei au explicat că teroarea nu a durat 5 minute, cum s-a spus inițial, ci cel puțin "40 de minute". Minute "de frică, multă frică".

Victima, un pizzar bengalez (și nu pakistaneză, cum se aude din insultele agresorului pe video), a fost lovită, conform reconstituirilor de până acum, de un tânăr de origine română, cunoscut poliției pentru mai multe infracțiuni și denunțat acum pentru vătămare gravă, potrivit Corriere dela Serra.

Primarul orașului din San Giovanni, Lorenzo Pellegatti, a condamnat incidentul printr-un comunicat pe rețelele sociale. "Am văzut imaginile cumplite, pline de violență. Sunt profund întristat și mâhnit de ceea ce s-a întâmplat. În absența mea, viceprimarul Valentina Cerchiari s-a dus la pizzerie pentru a transmite solidaritatea administrației locale și pentru a se interesa de starea angajatului agresat, care acum a fost externat din spital și se află în recuperare. Cel care, probabil, este agresorul nu locuiește la Persiceto, însă undele dintre rudele sale sunt beneficiază de o locuință socială în orașul nostru: facem toate verificările necesare împreună cu serviciile sociale", informează Pellegatti. "Vreau să asigur cetățenii că, în fața unor astfel de cazuri, nu coborâm garda". Și adaugă: "Voi fi parte activă în dialogul cu prefectul și cu forțele de ordine în legătură cu instrumentele aplicabile în asemenea situații, exploatând toate oportunitățile oferite de legislația actuală privind securitatea urbană".

Administratorii localului au mai explicat și de ce, așa cum arată imaginile filmate de camerele de supraveghere, nimeni nu l-a atins pe pizzar: "Ni s-a spus de către operatorii 118, cu care eram în contact, să nu intervenim și să nu atingem deloc tânărul căzut la pământ, deoarece era lovit la cap. Important era să respire; ne-am asigurat că era așa. Unul dintre noi s-a retras pentru a suna imediat la urgență, așa cum se vede în video". Din păcate, "serviciile de urgență au sosit după 40 de minute". În plus, agresorul "s-a întors 15 minute mai târziu, după ce a furat 12 beri, a luat toți banii și a dispărut". Patronii au explicat faptul că "a fost apăsat imediat butonul de panică antijaf, păcat că nu a venit nimeni, decât după mult timp, și asta de la San Matteo della Decima".

Potrivit publicaţiei La Repubblica, carabinierii se află în posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere care au surprins scena. La San Giovanni, românul este cunoscut (ca și frații lui) pentru comportamentul violent.

