Testul decisiv pentru mandatul lui Trump. SUA se află la 6 luni de alegerile de la jumătatea mandatului

Statele Unite se află la șase luni de alegerile parlamentare decisive, în cadrul cărora americanii vor decide ce se va întâmpla în al doilea mandat al lui Trump, după doi ani în care au schimbat deja profund țara. Pentru democrați, problema nu este doar recâștigarea controlului asupra Congresului, ci susțin că Trump și liderii republicani "reprezintă o amenințare existențială pentru America", explică politologul Mindy Romero pentru AFP.

"Miza este foarte mare", estimează Mindy Romero, directoarea Center for Inclusive Democracy de la Universitatea din California de Sud. Aceste alegeri de la jumătatea mandatului reprezintă un "moment de cotitură" pentru ambele partide, adaugă ea, citată de AFP, potrivit News.ro.

Ce ar însemna pentru Trump un Congres condus de democraţi

În tabăra republicană, preşedintele în vârstă de 79 de ani intenţionează să-şi păstreze majoritatea parlamentară pentru a promova restul programului său legislativ.

În caz contrar, repetă el la nesfârşit, democraţii ar iniţia o procedură de destituire împotriva sa aproape imediat. Un Congres condus de democraţi ar putea, de asemenea, să-i blocheze numirile, să lanseze anchete şi să împiedice în mod serios punerea în aplicare a politicii sale.

Toate cele 435 de locuri de deputaţi din Camera Reprezentanţilor vor fi puse în joc în noiembrie, în timp ce 33 din cele 100 de locuri din Senat vor fi reînnoite.

În prezent, republicanii deţin doar o majoritate fragilă în ambele camere, iar democraţii speră să recâştige controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, ba chiar şi asupra Senatului.

Un preşedinte nepopular

Întrucât, în Statele Unite, alegerile de la jumătatea mandatului sunt, în mod tradiţional, nefavorabile partidului care a câştigat Casa Albă cu doi ani în urmă.

Şi, cu şase luni înainte de scrutin, perspectivele se întunecă pentru republicani, pe fondul acumulării sondajelor de opinie care indică niveluri record de nemulţumire faţă de Donald Trump.

"Preşedintele este destul de nepopular, iar acest lucru constituie, de obicei, un indicator destul de clar al modului în care partidul prezidenţial se va descurca la alegerile de la jumătatea mandatului", observă Julia Azari, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea Marquette.

De ce sunt americanii nemulţumiţi de Trump

Mulţi americani consideră că miliardarul republican nu a reuşit să le îmbunătăţească situaţia economică, deşi a fost ales în parte datorită acestei promisiuni.

Războiul declanşat împotriva Iranului se dovedeşte, de asemenea, extrem de nepopular, la fel ca şi creşterea preţurilor la benzină pe care a provocat-o.

Acuzat de democraţi de autoritarism încă de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump se confruntă, în plus, cu criticile unei părţi a opiniei publice la adresa politicii sale extrem de represive faţă de migranţi, subliniază Julia Azari.

În tabăra adversă, sondajele nu indică însă un entuziasm debordant faţă de opoziţie.

"Americanii sunt nemulţumiţi de situaţia generală şi de cele două partide", afirmă Julia Azari.

"Totuşi, cineva trebuie să câştige" în noiembrie, şi "s-ar putea ca oamenii să nu fie mulţumiţi de democraţi, dar să se îndrepte totuşi în această direcţie", adaugă politologul.

"Gerrymandering" şi haos electoral

Printre celelalte teme majore ale campaniei se numără lupta lansată de Donald Trump în jurul delimitării circumscripţiilor electorale.

În 2025, preşedintele american a cerut mai multor state conduse de republicani să-şi redeseneze circumscripţiile, astfel încât să dilueze votul democrat, în speranţa de a câştiga locuri suplimentare în Congres.

O practică numită "gerrymandering", care nu este deloc nouă în Statele Unite, dar pe care Donald Trump a readus-o în actualitate, în special în Texas sau în Carolina de Nord.

Democraţii au ripostat la rândul lor prin redesenarea hărţilor electorale ale statelor pe care le conduc, cum ar fi California sau Virginia.

Decizia luată săptămâna aceasta de Curtea Supremă, cu o majoritate conservatoare, de a restricţiona delimitările circumscripţiilor electorale care favorizează minorităţile a schimbat şi mai mult situaţia.

Mai mulţi guvernatori republicani din sud, precum cei din Louisiana sau Alabama, şi-au anunţat deja intenţia de redesenare a circumscripţiilor electorale pentru a elimina locurile ocupate de democraţi.

Impactul tuturor acestor redesenări rămâne de stabilit, dar contribuie la un "haos electoral" îngrijorător, potrivit Juliei Azari.

Pentru Mindy Romero, incertitudinea care domneşte la şase luni de alegeri poate fi comparată cu "o tablă de şah în mişcare, în spatele unui camion, pe un drum de ţară accidentat".

