Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Donald Trump, ilustrat de The Economist călare pe un urs polar: A pornit un conflict pentru o miză minoră

Președintele american Donald Trump a fost ilustrat de prestigioasa publicație The Economist într-o ipostază bizară: călare, la bustul gol, pe un urs polar, cu un fundal roșu intens.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 15:35
Donald Trump, ilustrat de The Economist călare pe un urs polar: A pornit un conflict pentru o miză minoră - The Economist

Ilustrația însoțește o analiză amplă a discursului ținut de Trump la Forumul Economic de la Davos, unde, contrar așteptărilor, a adoptat un ton aproape conciliant. Cu toate acestea, amenințarea nu a dispărut: Trump a reiterat dorința Statelor Unite de a avea "drepturi de proprietate" asupra Groenlandei, iar retorica sa despre NATO și relația cu Europa a fost dură, acuzând aliații că "au profitat" de America, conform The Economist.

Analiza scoate în evidență o viziune sumbră: aliații Americii trebuie să se pregătească pentru un viitor în care relațiile transatlantice vor fi tot mai fragile, iar NATO ar putea să nu mai reziste la presiunile repetate ale administrației Trump. De asemenea, se precizează că, în acest context cu Groenlanda, Europa a avut noroc. Ar fi trecut cu bine peste acest episod pentru că Trump a ales să provoace un conflict în jurul unei mize cu valoare strategică aproape nulă pentru America. Trump susține, pe bună dreptate, că regiunea arctică va deveni disputată, pe măsură ce topirea gheții permite accesul rutelor maritime internaționale. Groenlanda este vizată ca locație pentru viitorul sistem american de apărare antirachetă "Golden Dome". Dacă insula ar aparține Americii, nici Rusia, nici China nu ar îndrăzni să o atace.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trump the economist urs polar
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump, ilustrat de The Economist călare pe un urs polar: A pornit un conflict pentru o miză minoră