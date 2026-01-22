Președintele american Donald Trump a fost ilustrat de prestigioasa publicație The Economist într-o ipostază bizară: călare, la bustul gol, pe un urs polar, cu un fundal roșu intens.

Ilustrația însoțește o analiză amplă a discursului ținut de Trump la Forumul Economic de la Davos, unde, contrar așteptărilor, a adoptat un ton aproape conciliant. Cu toate acestea, amenințarea nu a dispărut: Trump a reiterat dorința Statelor Unite de a avea "drepturi de proprietate" asupra Groenlandei, iar retorica sa despre NATO și relația cu Europa a fost dură, acuzând aliații că "au profitat" de America, conform The Economist.

Analiza scoate în evidență o viziune sumbră: aliații Americii trebuie să se pregătească pentru un viitor în care relațiile transatlantice vor fi tot mai fragile, iar NATO ar putea să nu mai reziste la presiunile repetate ale administrației Trump. De asemenea, se precizează că, în acest context cu Groenlanda, Europa a avut noroc. Ar fi trecut cu bine peste acest episod pentru că Trump a ales să provoace un conflict în jurul unei mize cu valoare strategică aproape nulă pentru America. Trump susține, pe bună dreptate, că regiunea arctică va deveni disputată, pe măsură ce topirea gheții permite accesul rutelor maritime internaționale. Groenlanda este vizată ca locație pentru viitorul sistem american de apărare antirachetă "Golden Dome". Dacă insula ar aparține Americii, nici Rusia, nici China nu ar îndrăzni să o atace.

