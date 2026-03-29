The Telegraph: Trump vrea să pedepsească aliaţii NATO care nu l-au susţinut în Iran. Ce este "pay to play"

Donald Trump are în vedere o schimbare în NATO menită să pedepsească statele membre care nu îndeplinesc cerințele sale privind cheltuielile pentru apărare, scrie The Telegraph .

Președintele american Donald Trump are în vedere o schimbare radicală în NATO, bazată pe un sistem de tip "pay to play" (n.r. plătești ca să joci), prin care statele care nu alocă suficient pentru apărare ar putea pierde accesul la deciziile importante din Alianță, potrivit publicației britanice The Telegraph. Frustrarea lui Trump a fost provocată de refuzul aliaților europeni de a trimite nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în războiul împotriva Iranului.

Trump analizează mai multe măsuri dure

Una dintre propuneri ar presupune ca țările care cheltuiesc sub 5% din PIB pentru apărare să nu mai poată vota în privința misiunilor comune, a extinderii NATO sau a bugetelor viitoare. Potrivit surselor citate, aliații care nu ating noul prag ar putea fi excluși inclusiv din deciziile legate de activarea articolului 5, clauza de apărare colectivă a alianței.

Articolul continuă după reclamă

"Nu ar trebui să poți vota cheltuirea unor bani viitori dacă nu plătești. Trebuie să începem o discuție despre ce înseamnă o amenințare și ce face alianța. Trebuie să transmitem clar că ceea ce au făcut Spania și Marea Britanie este inacceptabil", a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Trump ia în calcul și retragerea trupelor americane din Germania, idee pe care, potrivit apropiaților săi, o analizează încă de la revenirea sa la Casa Albă. Sursele menţionează că aceste planuri nu au fost prezentate oficial la sediul NATO din Bruxelles, însă oficiali americani au promovat în mai multe discuții ideea unui model în care "plătești sau nu contezi".

Relația lui Trump cu premierul britanic Keir Starmer s-ar fi răcit după ce Londra a blocat folosirea bazei militare Diego Garcia pentru operațiunile SUA. Oficialii de la Pentagon consideră că britanicii nu mai sunt un partener pe care Washingtonul se poate baza pe deplin.

Trump crede că NATO a eşuat

Trump și-a reluat recent atacurile la adresa NATO, invocând tensiunile privind Iranul. El consideră că alianța a eșuat într-un moment-cheie, după ce mai multe state membre au refuzat să se alăture unei operațiuni conduse de SUA.

În trecut, liderul de la Casa Albă a susținut că, fără implicarea americană, NATO riscă să devină un "tigru de hârtie", iar refuzul unor aliați europeni de a susține o intervenție militară arată lipsă de curaj și de asumare.

Tensiunile au crescut după ce aliații NATO au refuzat sprijin militar direct. Președintele francez Emmanuel Macron a transmis că Franța nu a ales acest război și nu va participa, în timp ce Spania a interzis categoric folosirea bazelor sale pentru atacuri americane împotriva Iranului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰