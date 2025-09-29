Tony Blair ar putea conduce o autoritate internațională fără voce palestiniană în Gaza - The Guardian

Un document confidențial propune ca Tony Blair să conducă o autoritate internațională de tranziție în Gaza, cu o structură dominată de oficiali străini și o singură reprezentare palestiniană. Criticii avertizează că planul riscă să marginalizeze palestinienii și să rupă Gaza de Cisiordania.

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair vorbește în timpul unei sesiuni la Reuniunea Anuală a Campionilor Noii Economii 2025 (AMNC25) a Forumului Economic Mondial, la Tianjin, pe 24 iunie 2025 - Profimedia

Un plan pentru o autoritate de guvernare a Gazei după război, condusă posibil de fostul prim-ministru britanic Tony Blair, i-ar exclude pe actorii politici palestinieni importanți, oferind în același timp președintelui acestei autorități o putere semnificativă în majoritatea aspectelor-cheie, potrivit unei propuneri confidențiale scurse în presă, scrie The Guardian.

Documentul preliminar de 21 de pagini, consultat de The Guardian și Haaretz din Israel, prevede ca guvernarea și reconstrucția Gazei postbelice să fie conduse de oficiali internaționali, în timp ce palestinienii ar avea roluri secundare. De asemenea, propune înființarea unei autorități pentru promovarea investițiilor și dezvoltării economice în Gaza, bazată pe parteneriate public-private și instrumente financiare mixte, cu scopul de a oferi "randamente comerciale viabile" pentru investitori.

Administrarea Gazei ar fi, de asemenea, separată de Autoritatea Palestiniană din Cisiordania. The Guardian a confirmat autenticitatea documentului, etichetat drept confidențial, care a fost redactat în ultimele două săptămâni.

Deși în document nu sunt menționate nume de figuri palestiniene, sunt indicate câteva personalități externe importante pentru posibile funcții, inclusiv miliardarul egiptean Naguib Sawiris, Marc Rowan de la Apollo Global Management și Aryeh Lightstone de la Institutul Acordurilor de Pace Abraham, fost consilier al primului ambasador al lui Donald Trump în Israel, David Friedman. Surse apropiate celor care au redactat documentul au sugerat că numele respective au fost incluse cu titlu ilustrativ, fără consimțământul persoanelor în cauză.

Sprijinul Washingtonului pentru Blair

Proiectul așa-numitei Autorități Internaționale de Tranziție pentru Gaza (GITA) detaliază ideile despre care se presupune că Blair și ginerele lui Trump, Jared Kushner, le-au discutat, inclusiv dorința lui Blair de a conduce Gaza. Criticii palestinieni care au consultat propunerea, și care privesc de mult timp cu suspiciune rolul lui Blair, avertizează că GITA ar fi un "dezastru" pentru Palestina, prin crearea unei jurisdicții alternative în Gaza, separată de Autoritatea Palestiniană din Cisiordania.

Propunerea a fost dezvăluită înaintea unei întâlniri planificate la Casa Albă, luni, între președintele SUA și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, când Trump este așteptat să prezinte "planul" său pentru guvernarea și reconstrucția Gazei după război. De asemenea, Trump este așteptat să ceară o încetare permanentă a focului în Gaza, lăsându-l pe Netanyahu cu puține opțiuni.

Așa cum s-a mai raportat, GITA ar funcționa inițial din El-Arish, Egipt, aproape de granița sudică a Gazei, și ar fi condusă de un consiliu de 7-10 membri aprobați de Consiliul de Securitate al ONU. Doar unul dintre acești membri ar fi palestinian, "din sectorul de afaceri sau securitate", se arată în document, care enumeră și posibili "lideri internaționali cu experiență executivă sau financiară".

Consiliul ar include "o reprezentare puternică a membrilor musulmani pentru a asigura legitimitatea regională și credibilitatea culturală", sugerând figuri nominalizate de statele din Golf sau de Egipt. Acest consiliu ar emite "decizii obligatorii", ar aproba legislație și numiri importante și ar raporta Consiliului de Securitate al ONU.

Documentul arată clar că președintele consiliului ar deține autoritatea supremă, stabilind "direcția politică și strategică a GITA" în consultare cu consiliul și cu Autoritatea Palestiniană. Președintele ar conduce și diplomația strategică de securitate cu actori externi, inclusiv Israel, Egipt și SUA. În acest context nu este menționată Autoritatea Palestiniană.

"Am avea un consiliu cu majoritate străină care legiferează pentru palestinienii din Gaza", a declarat Xavier Abu Eid, fost membru al echipei de negociere a OLP. "Există deja suspiciuni față de Tony Blair, din cauza experienței palestinienilor când acesta a fost reprezentant al Cvartetului" [n.r. ONU, SUA, UE și Rusia].

"Dar cea mai mare problemă este ce înseamnă asta pentru Palestina ca entitate politică unică, ceva recunoscut chiar și de Israel în Acordurile de la Oslo. Acest plan separă juridic Gaza de Cisiordania și nu explică deloc cum vor rămâne parte din același teritoriu".

Reacția echipei Blair

O sursă apropiată de Blair a declarat pentru The Guardian că, deși fostul prim-ministru britanic a fost implicat în discuții, el a subliniat că "principiul de bază este că Gaza aparține gazanilor, fără deplasarea populației". Nu susținem sau aprobăm nicio propunere care implică strămutarea gazanilor”, a adăugat sursa, precizând că "documentul prevede că orice organism de guvernare tranzitorie pentru Gaza ar returna în cele din urmă autoritatea către Autoritatea Palestiniană, ca parte a unui parcurs către un stat palestinian".

Se înțelege că Blair s-a întâlnit recent cu Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene.

O propunere sprijinită de SUA și statele din Golf?

Scurgerea proiectului vine după relatări recente că Blair ar fi implicat în discuții pentru a conduce o autoritate de tranziție postbelică în Gaza. Potrivit propunerii, care ar avea sprijinul Casei Albe, Blair ar conduce o autoritate de guvernare sprijinită de ONU și statele din Golf, înainte de a preda controlul către palestinieni. Biroul său a transmis că nu va susține nicio propunere care presupune strămutarea populației din Gaza.

Mustafa Barghouti, secretar general al Inițiativei Naționale Palestiniene și critic al lui Blair, a declarat pentru Washington Post: "Am fost deja sub colonialism britanic. Blair are o reputație negativă aici. Când spui Tony Blair, primul lucru la care se gândesc oamenii este războiul din Irak".

Deși Blair s-ar fi întâlnit recent cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, precum și cu Trump în această vară, nu este clar în ce măsură palestinienii au fost informați despre propunere.

Trump a ridicat așteptările privind încheierea ostilităților înaintea întâlnirii sale de luni cu Netanyahu, spunând reporterilor de pe peluza Casei Albe că SUA sunt "foarte aproape de un acord privind Gaza". El a făcut declarații similare în trecut, fără rezultate, și nu este clar dacă de această dată va fi diferit.

Propunerea lui Trump pentru oprirea războiului din Gaza prevede o încetare imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor în termen de 48 de ore și o retragere treptată a forțelor israeliene din teritoriul palestinian, potrivit a trei oficiali arabi informați despre plan.

