A fost publicat topul celor mai bune 50 de baruri din lume. Au fost alese localuri selecte din Hong Kong, Mexic şi Barcelona, unde băuturile sunt preparate de barmani renumiţi şi tehnologie de ultimă generaţie. Aici, cocktailurile sunt o adevărată artă, dar şi preţurile sunt pe măsură.

Un colţ al Italiei în Hong Kong. Aşa şi-a început povestea Leone, câştigătorul premiului Oscar al celor mai bune baruri din lume. Este al doilea an la rând când primeşte acest titlu. Leone a fost fondat de un barman născut la Roma, care s-a perfecţionat în cele mai selecte localuri din Londra şi Seoul.

"Am vrut să creăm un loc plăcut care celebrează arta preparării cocktailurilor şi, în acelaşi timp, pune ospitalitatea pe primul loc. Cocktail populari este motto-ul nostru, sloganul nostru. Înseamnă literalmente cocktail pentru oameni", a declarat Lorenzo Antinori, cofondator.

Cocktailurile pregătite de Lorenzo şi echipa sa au o intervenţie minimă. Reţetele sunt clasice, iar gustul unic e dat de măiestrie şi calitatea ingredientelor. Preţurile pentru o băutură încep de la 150 de dolari din Hong Kong, adică 80 de lei.

Medalia de argint îi revine unui bar aflat tocmai în capitala Mexicului. Handshake Speakeasy este unul dintre cele mai apreciate baruri din America de Nord, unde cocktailurile sunt create în laborator de barmani veniţi din toate colţurile lumii. Aici, o băutură poate costa până la 40 de dolari, iar rezervările sunt disponibile pentru doar 90 de minute.

"Cred că cheia succesului nostru este onestitatea, băuturi inovatoare, servicii bune şi, per ansamblu, o experienţă plăcută", susţine Eric van Beek, cofondator.

Locul 3 îi revine barului Sips din Barcelona, care îşi întâmpină oaspeţii cu cocktailuri clasice, create de barmani profesionişti şi tehnologie modernă, însă atuul este atmosfera. Barul este conceput fără o tejghea, pentru ca oamenii să poată interacţiona cât mai mult cu barmanii şi să vadă ingredientele. În cel mai bun pub din Europa, preţul unui cocktail începe de la 18 euro.

"Ceea ce oamenii simt sau îşi amintesc despre Sips este că avut parte de un moment foarte plăcut, pentru că, de fapt, barurile nu vând doar băuturi, ci şi experienţe memorabile", spune Marc Alvarez, cofondator.

Din topul celor mai bune 50 de baruri din lume, 22 sunt în Europa, cele mai multe în Marea Britanie.

