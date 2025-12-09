Trump, numit cel mai puternic om în Europa de POLITICO. Topul cu cele mai influente 28 de persoane
Politico l-a desemnat pe președintele SUA, Donald Trump, drept cea mai influentă persoană din Europa. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a clasat pe locul 5, iar liderul francez, Emmanuel Macron, a fost plasat sub preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe locul 19.
"Cel mai influent om în Europa crede că Europa e plină de ratați", așa comentează POLITICO, după ce i-a acordat lui Donald Trump primul loc într-un top al celor mai puternice 28 de persoane din politica europeană în 2026.
Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a declarat că Europa este un grup de națiuni "în descompunere" conduse de lideri "slabi". Președintele american a criticat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului din Ucraina și a semnalat că va susține candidații politici europeni aliniați cu propria viziune pentru continent, scrie publicația americană.
"Nimeni nu a exercitat mai multă influență în sau asupra Europei în acest an decât președintele SUA", așa explică publicația numirea lui Donald Trump în fruntea listei care include, în mod tradițional, doar europeni, oameni care trăiesc sau lucrează pe continent. "Umbra lui Trump se întinde atât de mult asupra capitalelor europene, încât deciziile sale, sau izbucnirile sale, au remodelat totul, de la bugetele de apărare la politica comercială și politica internă".
Pe locul al doilea, în topul care nu include politicieni din România, se afla şefa guvernului danez Mette Frederiksen, urmată de Friedrich Merz, Marine Le Pen, Vladimir Putin şi Nigel Farage.
1. Donald Trump - Președintele SUA
2. Mette Frederiksen - Prim-ministru, Danemarca
3. Friedrich Merz - Cancelarul Germaniei
4. Marine Le Pen - Lider RN (partid de extremă dreapta), Franța
5. Vladimir Putin - Președinte, Rusia
6. Nigel Farage - parlamentar britanic şi lider al Reform UK (partid de extremă dreapta)
7. Ursula von der Leyen - Președinta Comisiei Europene
8. Mark Rutte - Secretar General NATO
9. Giorgia Meloni - Prim-ministru, Italia
10. Keir Starmer - Prim-ministru, Marea Britanie
11. Manfred Weber - politician german, președinte al Partidului Popular European (PPE)
12. Viktor Orban - Prim-ministru, Ungaria
13. Alexander Stubb - Președinte, Finlanda
14. Volodimir Zelenski - Președinte, Ucraina
15. Gabriel Zucman - Economist francez, cunoscut pentru expertiza sa în paradisurile fiscale
16. Kaja Kallas - politician estonian, vicepreședinte al Comisiei Europene şi şefa diplomaţiei europene
17. Teresa Ribera - Vicepremier, Spania
18. Daniel Ek - CEO Spotify, Suedia
19. Emmanuel Macron - Președinte, Franța
20. Mario Draghi - fost premier, fost președinte al BCE, Italia
21. Andrej Babiš - Premier, Cehia
22. Alexus Grynkewich - General SUA, Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa
23. Karol Nawrocki - Președinte, Polonia
24. Heidi Reichinnek - parlamentar german, lider al Die Linke (partid de extremă stângă)
25. Andrea Orcel - CEO UniCredit, Italia
26. Rima Hassan - politiciană franceză, de origine palestiniană
27. Rob Jetten - politician olandez, posibil viitor premier
28. Gianni Infantino - Președintele FIFA
