Video Tradiția păstrată cu sfinţenie în Madrid: ziua în care animăluţele primesc binecuvântarea

Zeci de proprietari de animale de companie și-au dus prietenii necuvântători la biserică, unde preoții catolici i-au binecuvântat de ziua Sfântului Anton, ocrotitorul animalelor. Ceremonia a avut loc pe treptele din fața Bisericii Sfântul Anton din centrul Madridului, unde câinii și pisicile așteptau cu răbdare să fie stropiți cu apă sfințită.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 09:15

Aşa a început ceremonia de binecuvântare a animalelor pe treptele Bisericii Sfântul Anton din centrul Madridului. Zeci de oameni au venit cu pisicile, câinii şi papagalii de companie şi au aşteptat răbdători ca necuvântătoarele să fie stropite cu apa sfinţită.

"Este o cățelușă care ne-a fost dată acum șase ani de o familie, care nu putea avea grijă de ea, așa că am adoptat-o ​​și de atunci ne-a ținut o companie minunată", a spus un participant.

"E minunat! Este o tradiție atât de frumoasă, care în Franţa nu există, iar eu vin în fiecare an!", a afirmat un alt participant.

După ceremonie, toate animăluţele au fost primite în biserică, unde fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională

Tradiția catolică e respectată cu sfinţenie şi se spune că aduce animalelor sănătate și protecție pentru anul care urmează.

