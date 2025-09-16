Antena Meniu Search
Zona de trafic limitat a intrat în vigoare în centrul Milanului.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 08:46

Restricţiile vor fi în vigoare 24 de ore din 24 şi nu sunt foarte populare printre locuitori. În timp ce unii spun că va fi mai dificil să își desfășoare activitatea, alții cred că ar putea fi o modalitate bună de a reduce traficul și haosul din centrul orașului.

Efectele măsurii se resimt deja - unele magazine au avut o scădere în venituri şi de 60%.

