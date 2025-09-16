Video Trafic limitat în centrul Milanului. Magazinele au avut o scădere în venituri de 60%
Zona de trafic limitat a intrat în vigoare în centrul Milanului.
Restricţiile vor fi în vigoare 24 de ore din 24 şi nu sunt foarte populare printre locuitori. În timp ce unii spun că va fi mai dificil să își desfășoare activitatea, alții cred că ar putea fi o modalitate bună de a reduce traficul și haosul din centrul orașului.
Efectele măsurii se resimt deja - unele magazine au avut o scădere în venituri şi de 60%.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰