Tragedie aviatică în Venezuela. Un avion s-a prăbușit pe aeroportul din Paramillo. Înregistrarea video şocantă arată cum aeronava începe să piardă altitudine la puţin timp după decolare şi se izbeşte puternic de pământ. Din păcate, cele două persoane aflate la bord au murit. Autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili cauza prăbușirii aeronavei.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 20:26

Accidentul aviatic a fost surpins de o cameră video. Aeronava abia se ridicase de la sol, apoi s-a înclinat și a căzut. Avionul model Cheyenne s-a rostogolit până pe unul dintre aripi și apoi a explodat într-o minge de foc.

Martorii uimiți care priveau decolarea de aproape au fost auziți țipând. Avionul decola de pe Aeroportul Paramillo din Táchira când s-a prăbușit pe Aerodromul Paramillo din Parcul Național San Cristóbal. Pilotul ar fi pierdut controlul avionului după ce o roată a explodat.

Accidentul a dus la moartea a doi pasageri și rănirea altor doi.

