Tragedie cu 15 morţi, inclusiv doi copii, în India. Un autobuz a fost surprins de o alunecare masivă de teren

Cel puțin 15 persoane, printre care doi copii, au murit marți seară în nordul Indiei, după ce un autobuz plin cu pasageri a fost surprins de o alunecare masivă de teren în statul Himachal Pradesh. Accidentul s-a produs pe un drum montan din districtul Bilaspur.

Cel puțin 15 persoane au murit marți seară, după ce o alunecare masivă de teren a lovit un autobuz în statul Himachal Pradesh, din nordul Indiei, au anunțat autoritățile locale, potrivit AP.

Autobuzul se deplasa pe un drum montan din apropierea districtului Bilaspur, în momentul în care o cantitate mare de rocă și pământ s-a prăbușit peste șosea, în urma ploilor torențiale din ultimele zile. În vehicul se aflau între 20 și 25 de pasageri. Printre victime se numără nouă bărbați, patru femei și doi copii, potrivit poliției.

Trei copii răniți au fost salvați și transportați la un spital local pentru îngrijiri medicale, conform biroului oficialului Sukhvinder Singh Sukhu, șeful guvernului statal.

Operațiunile de căutare și salvare au continuat și miercuri, în încercarea de a găsi alți pasageri dispăruți, despre care autoritățile se tem că ar fi decedați.

Ploile intermitente care au afectat regiunea încă de luni au destabilizat versanții fragili ai munților, crescând riscul de noi alunecări.

Președinta Indiei, Draupadi Murmu, și premierul Narendra Modi și-au exprimat condoleanțele familiilor victimelor.

Ploile extreme din acest an au provocat inundații și alunecări de teren în întreaga regiune sud-asiatică - India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Afganistan, Maldive și Nepal. În august, inundațiile fulger au distrus complet un sat din statul indian Uttarakhand, iar în Nepal, cel puțin 44 de persoane au murit în weekendul trecut din cauza alunecărilor de teren și a viiturilor.

