Tragedie de proporţii în Mexic. Un tren cu 250 de pasageri la bord a deraiat şi s-a răsturnat într-o râpă. 100 de oameni au fost răniţi, iar 13 au murit.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 20:27

Trenul mergea pe una dintre cele mai lungi rute din Mexic, care uneşte nordul şi sudul ţării. După ce a parcurs mai mult de jumătate din traseu, locomotiva şi mai multe vagoane au sărit de pe şine. Într-o secundă, pasagerii au fost aruncaţi unii peste alţii între scaune şi blocaţi sub bagajele care au căzut peste ei.

Sute de pompieri şi paramedici au fost trimişi în ajutor pentru a scoate răniţii din vagoane. Bilanţul a fost tragic: 13 oameni au murit striviţi iar 100 au fost răniţi. Autorităţile au început ancheta pentru a afla cauza tragediei feroviare.

Linia pe care s-a produs accidentul are aproape 300 de kilometri şi a fost inaugurată acum doi ani. Se numără printre cele mai importante proiecte de infrastructură ale fostului preşedinte mexican Andres Manuel Lopez Obrador. 

Administraţia vrea să transforme o fâșie îngustă de pământ într-un coridor strategic pentru comerțul internațional, cu porturi și linii feroviare care coectează oceanele Atlantic și Pacific.

