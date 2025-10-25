Tragedie în Roma după o cursă ilegală de maşini. Beatrice a murit nevinovată pe scaunul din dreapta

O nebunie de tinereţe a sfârşit cu o tragedie în Roma. O tânără de 20 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite grav, în urma unui accident care a implicat două maşini. Accidentul a avut loc în jurul orei 22, pe Cristoforo Colombo, în dreptul pieței Navigatorilor.

În cele două mașini, un Mini și un BMW, se aflau patru tineri cu vârste între 20 și 22 de ani. Aceștia au fost scoși dintre fiarele contorsionate de către pompieri și transportați de urgență la spital, unde o tânără a murit ulterior din cauza rănilor grave suferite.

Beatrice a murit nevinovată pe scaunul din dreapta

Beatrice Bellucci se afla pe scaunul din față a Mini-ului condus de prietena ei, care a fost internată în stare gravă la spital. Ceilalți doi tineri din BMW sunt şi ei în stare gravă.

Se presupune că la baza accidentului s-ar fi aflat o cursă de mașini. Din primele verificări reiese că un autoturism în care se aflau doi tineri circula cu viteză mare, posibil într-o întrecere cu un alt vehicul, și a lovit mașina Mini în care se afla victima, care se deplasa în acel moment pe aceeași bandă, fiind apoi proiectată într-un copac de pe scuarul despărțitor. Poliția locală desfășoară în prezent o anchetă pentru a stabili dinamica exactă a accidentului, scrie Il Messaggero.

Cercetările continuă pentru a clarifica ce s-a întâmplat și momentele imediat anterioare coliziunii mortale, vor fi colectate toate elementele utile, începând cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

