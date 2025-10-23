Trei deţinuţi de la penitenciarul La Santé din Paris au fost preluaţi de poliţişti după ce l-au ameninţat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi. Pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care se aud insulte şi ameninţări la adresa lui Sarkozy, iar procurorii au deschis o anchetă pentru ameninţări cu moartea, potrivit Agerpres.

Trei deţinuţi, anchetaţi după ce l-au ameninţat pe Nicolas Sarkozy în penitenciar. Momentul, filmat - Getty Images

Pe reţelele sociale a circulat un videoclip în care Sarkozy este insultat şi ameninţat la sosirea în penitenciarul unde a început să execute o condamnare la cinci ani de detenţie. Se pare că filmarea a fost făcută de un deţinut, , relatează presa locală preluată de dpa.

Procuratura a deschis o anchetă privind ameninţările cu moartea.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început să execute o condamnare la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii de fonduri pentru campania electorală de la fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

El este izolat într-o celulă individuală şi protejat în continuare de doi agenţi, instalaţi în altă celulă, lângă a sa. Avocatul său a afirmat că fostul şef al statului nu beneficiază de niciun tratament special.

