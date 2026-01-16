Un nou conflict stă să izbucnească: Grecia anunţă că vrea extinderea apelor teritoriale. Turcia ameninţă

Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv potenţial în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe elen George Gerapetritis, aceasta în timp ce Turcia ameninţă de mai mult timp Atena cu represalii de ordin militar în cazul în care s-ar decide la un astfel de pas.

Ambele ţări membre NATO, dar rivale istoric, Grecia şi Turcia şi-au atenuat tensiunile în ultimii ani, dar rămân în dezacord cu privire la locul în care încep şi se termină platourile lor continentale în Marea Egee - o zonă despre care se crede că ar avea un potenţial energetic semnificativ şi implicaţii pentru survoluri şi spaţiul aerian, conform Agerpres.

Grecia şi-a extins deja apele teritoriale în Marea Ionică de la şase la 12 mile marine, în urma acordurilor cu Italia, şi a semnat un acord de delimitare maritimă cu Egiptul în estul Mediteranei.

Dar a evitat mişcări similare în Marea Egee, unde Ankara a obiectat vehement.

În 1995, parlamentul turc a declarat "casus belli", sau motiv de război, în cazul în care Grecia îşi extinde unilateral apele teritoriale în Marea Egee dincolo de şase mile marine, o poziţie pe care Atena o consideră o încălcare a dreptului internaţional maritim.

Răspunzând la interpelări parlamentare vineri, ministrul Gerapetritis a declarat că se are în vedere o extindere suplimentară.

"Astăzi, suveranitatea noastră în Marea Egee se întinde până la şase mile marine", a declarat Gerapetritis. "Aşa cum a existat un acord cu Egiptul, aşa cum a existat un acord cu Italia, va exista şi o (nouă) extindere a apelor teritoriale", a reiterat el, fără să precizeze care zone maritime ar putea fi extinse.

Ministerul turc de Externe nu a făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la acest subiect.

În iulie, Grecia a făcut un nou pas, dezvăluind limitele a două parcuri marine planificate în Marea Ionică şi Marea Egee. Parcul din Marea Egee, cu o suprafaţă de 9.500 de kilometri pătraţi, se va extinde iniţial în jurul insulelor sudice din Ciclade, mai la sud de Turcia, conform hărţilor prezentate de Atena. Anunţul a stârnit obiecţii din partea oficialilor de la Ankara.

Grecia afirmă că singura problemă pe care este dispusă să o discute cu Turcia este delimitarea zonelor maritime, inclusiv a platoului continental şi a zonei economice exclusive.

