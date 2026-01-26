Curs BNR, 26 ianuarie 2026. Leul românesc a câştigat mai mult de 4 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 26 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2972 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 18 septembrie 2025 şi până în prezent.
Pe de altă parte, leul românesc a pierdut patru bani în raport cu francul elveţian, iar asta înseamnă că francul elveţian a ajuns să fie cotat la un nivel record de 5,5322 lei româneşti.
În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0960 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8747 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,6 lei, astfel că gramul de aur a atins şi el un nou nivel record, fiind cotat la 703,3520 lei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰