Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 26 ianuarie 2026. Leul românesc a câştigat mai mult de 4 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 26 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 13:19
Leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american Leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2972 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 18 septembrie 2025 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut patru bani în raport cu francul elveţian, iar asta înseamnă că francul elveţian a ajuns să fie cotat la un nivel record de 5,5322 lei româneşti.

În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0960 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8747 lei româneşti.

Articolul continuă după reclamă

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,6 lei, astfel că gramul de aur a atins şi el un nou nivel record, fiind cotat la 703,3520 lei. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr 26 ianuarie curs bnr leul romanesc gram aur pret gram aur
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 26 ianuarie 2026. Leul românesc a câştigat mai mult de 4 bani în raport cu dolarul american