Trei poliţişti au murit şi alţi doi au fost răniţi, în urma unui atac armat în statul american Pennsylvania

Trei poliţişti din SUA au murit şi alţi doi sunt la spital în stare critică după ce au fost împuşcaţi. Totul a avut loc într-o zonă rurală din Pennsylvania unde ofiţerii se aflau pentru o anchetă. Suspectul a fost neutralizat de poliţişti. La faţa locului au ajuns şi agenți federali pentru a ajuta forțele locale.

Un individ înarmat a deschis focul miercuri asupra a cinci poliţişti în Pennsylvania, omorând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort, a anunţat şeful poliţiei din acest stat din estul SUA, potrivit Agerpres, care citează AFP.

"Cinci agenţi ai forţelor de ordine au fost împuşcaţi astăzi, trei dintre ei mortal. Nu ne vom odihni până nu vom desfășura o investigație completă, corectă și competentă asupra acestui caz", a declarat Christopher Paris într-o conferinţă de presă televizată.

El a precizat că ceilalţi doi poliţişti au fost răniţi şi duşi la spital "în stare critică, dar stabilă". Atacatorul a fost lovit de gloanţele poliţiei şi a murit şi el.

Incidentul a avut loc în localitatea Codorus, în comitatul York, la aproximativ 185 de kilometri vest de Philadelphia. Poliţiştii interveneau în cadrul unei anchete privind violenţa domestică când au fost împuşcaţi.

"O zi absolut tragică şi sfâşietoare pentru comitatul York şi pentru întreaga Pennsylvania. Plângem pierderea a trei suflete prețioase care au servit acest district, acest stat și această țară", guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro.

