Trump a explicat de ce nu le-a dat rachete Tomahawk ucrainenilor

Președintele american Donald Trump a explicat miercuri, în fața reporterilor de la Casa Albă, motivele pentru care Statele Unite nu vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, în contextul războiului cu Rusia.

"Stăpânirea utilizării Tomahawk-ului necesită un proces de învățare îndelungat", a spus Trump. "Este o armă foarte puternică, foarte precisă, și poate tocmai asta o face atât de complexă. Dar durează un an. Este nevoie de un an de antrenament intens pentru a învăța cum să o folosești. Noi știm cum să o folosim, și nu îi vom învăța pe alții acum. Ar fi prea târziu."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarațiile liderului american vin după întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a lăudat decizia lui Trump de a nu trimite Ucrainei rachetele cu rază lungă de acțiune, scrie The Hill. "Președintele are dreptate. Sistemul Tomahawk necesită luni întregi de instruire, pentru oricine altcineva în afară de soldații americani", a declarat Rutte într-un interviu pentru CNN.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, premierul Finlandei, Petteri Orpo, a cerut ca Washingtonul să autorizeze folosirea rachetelor americane de către Kiev, argumentând că Rusia reprezintă "o amenințare permanentă" la adresa securității europene.

"Putin crede doar în putere. Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici decât Rusia", a declarat Orpo pentru POLITICO, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles.

Declarațiile vin în contextul în care Trump a anunțat sancțiuni severe împotriva companiilor petroliere de stat din Rusia, Rosneft și Lukoil, acuzând Kremlinul de "lipsă de angajament serios față de procesul de pace". Trump s-a arătat totodată frustrat de ritmul lent al negocierilor de pace cu Vladimir Putin. "De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se întâmplă nimic. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri", a spus liderul de la Casa Albă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰