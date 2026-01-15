Donald Trump nu renunţă la Groenlanda. Primele discuţii dintre americani şi danezi s-au încheiat după mai puţin de o oră fără niciun rezultat. În semn de sprijin pentru Danemarca, mai multe ţări europene, în frunte cu Franţa şi Germania, au trimis trupe în zona arctică pentru manevre militare.

Discuţiile despre achiziţia Groenlandei s-au încheiat după mai puţin de o oră, fără acord. Semn că tratativele cu vicepreşedintele american J.D. Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio au fost dure, miniştrii de Externe ai Danemarcei şi Groenlandei şi-au aprins ţigările imediat după ieşirea din reşedinţa vicepreşedintelui american.

"Nu am reușit să schimbăm poziția americană. Este clar că președintele (Donald Trump - n.r.) are această dorință de a cuceri Groenlanda", a declarat Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Externe.

Oficialii europeni spun că s-au despărţit de americani doar cu promisiunea că vor continua negocierile în speranţa că vor găsi o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi. O situaţie copleşitoare pentru şefa diplomnaţiei din Groenlanda.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt foarte emoţionată. Sunt copleşită. Ultimele zile au fost dure", a deplâns Vivian Motzfeldt, ministrul de Externe al Groenlandei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Donald Trump rămâne însă de neînduplecat. El spun că doar Statele Unite pot proteja Groenlanda de China şi Rusia, care şi-ar fi trimis deja navele în zonă.

"Nu pot conta pe faptul că Danemarca va fi capabilă să se apere singură. Vorbeau, şi erau serioşi, de faptul că vor trimite o sanie trasă de câini suplimentară", a explicat Donald Trump.

Delegaţia daneză le-a explicat senatorilor americani că nicio navă de război chineză nu s-a apropiat de insulă de 10 ani şi şi-au luat angajamentul să mobilizeze mai mulţi militari în jurul teritoriului arctic. Primii soldaţi au ajuns noaptea trecută.

Într-o demonstraţie de forţă şi unitate eruopeană, danezilor li se alătură şi zeci de soldaţi din Franţa, Germania, Marea Britanie sau Suedia. Vizibil deranjat de pretenţiile teritoriale ale lui Donald Trump, preşedintele Franţei Emmanuel Macron spune că ţara sa este gata să mobilizeze şi alte trupe pentru a apăra suveranitatea Groenlandei.

"Echipa va fi întărită în zilele următoare cu resurse terestre, aeriene și maritime. Franța și europenii trebuie să continue să fie prezenți oriunde interesele lor sunt amenințate", a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România trebuie să se pregătească pentru o perioadă foarte tensionată.

"Ne așteaptă deci o perioadă complicată și dificil de prevăzut. Poate că doar acest fapt, conștientizarea impredictibilității, reprezintă singurul aspect incontestabil în această perioadă de reașezări globale", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Discuţiile despre viitorul Gronelandei nu au trecut neobservate la Moscova, care evită să critice Statele Unite. Ruşii fac referire doar la NATO. Acuză Alianţa că se foloseşte de declaraţiile americane privind Groenlanda pentru a alimenta isterii antiruse, iar pretinsa ameninţare rusă la securitatea insulei este doar un mit, transmite Moscova.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰