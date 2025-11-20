Trump a semnat legea prin care obligă Departamentul de Justiţie să facă public dosarul Epstein

După ce s-a opus mult timp, preşedintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităţilor în cazul Epstein. Rămâne neclar cât de multe informaţii vor fi dezvăluite, scrie News.ro.

"Tocmai am semnat legea pentru a face public dosarul Epstein!", a scris preşedintele american într-un mesaj lung pe reţeaua sa Truth Social, acuzându-i încă o dată pe oponenţii săi democraţi că au ascuns adevărul.

Textul votat marţi în Congres acordă Ministerului Justiţiei o lună pentru a pune la dispoziţie toate documentele neclasificate pe care le deţine despre finanţatorul newyorkez, decedat în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale, despre complicea sa Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, şi despre toate persoanele implicate în procedurile judiciare conexe.

Articolul continuă după reclamă

Sinuciderea lui Epstein a alimentat teorii ale conspiraţiei

Sinuciderea lui Jeffrey Epstein în celula sa a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei, potrivit cărora acest finanţist - cu relaţii vaste în mediile politice, de afaceri şi de divertisment - ar fi fost asasinat pentru a împiedica dezvăluiri jenante.

După ce a promis în timpul campaniei electorale din 2024 dezvăluiri senzaţionale, Donald Trump îi îndeamnă pe susţinătorii săi să treacă peste acest capitol de la revenirea sa la putere şi califică afacerea drept o "farsă" amplificată de opoziţia democrată.

Recent, el a repetat că "nu are nimic de-a face cu Jeffrey Epstein", calificându-l drept "un pervers bolnav".

Personalităţi newyorkeze, cei doi oameni de afaceri au fost apropiaţi de la sfârşitul anilor 1980 până la certurile lor de la începutul anilor 2000. Asta înainte ca, câţiva ani mai târziu, să fie intentate procese împotriva finanţatorului, acuzat că a organizat o reţea de exploatare sexuală a minorelor.

Trump şi-a schimbat brusc poziţia faţă de dosarul Epstein

Preşedintele american, care nu a fost niciodată acuzat de justiţie în acest caz, s-a opus de mai multe luni propunerii de lege privind "transparenţa în dosarul Epstein".

Dar duminică, când a devenit evident că textul va fi adoptat fără probleme în Congres, Donald Trump şi-a schimbat public poziţia.

Proiectul de lege a fost adoptat în cele din urmă marţi cu 427 de voturi "pentru" şi 1 "împotrivă" în Camera Reprezentanţilor, iar Senatul a utilizat o procedură specială pentru a-l aproba fără dezbatere şi în unanimitate.

Prin promulgarea legii, Donald Trump a declanşat numărătoarea inversă de 30 de zile.

Mai devreme, liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, a avertizat împotriva oricărei "manevre din partea lui Donald Trump", cerându-i să "aplice" textul odată semnat.

Donald Trump dă vina pe democraţi

Republicanul a arătat cu degetul către opoziţie. Săptămâna trecută, el i-a ordonat ministrului său al Justiţiei, Pam Bondi, să deschidă o anchetă privind relaţia dintre finanţator şi anumite personalităţi democrate, printre care fostul preşedinte Bill Clinton.

Cu toate acestea, Ministerul Justiţiei şi poliţia federală (FBI) au anunţat în iulie că "nu au descoperit dovezi pe baza cărora să se poată deschide o anchetă împotriva persoanelor care nu au fost urmărite penal până în prezent" în acest caz.

Întrebată de presă despre motivul acestor noi anchete, Pam Bondi a afirmat miercuri că acestea sunt justificate de "informaţii noi", fără a preciza care sunt acestea.

Noua lege adoptată de Congres autorizează Ministerul Justiţiei să reţină sau să cenzureze documentele din dosar în anumite condiţii, în special pentru a proteja intimitatea victimelor sau din cauza unei "anchete sau a unor urmăriri penale federale în curs".

Criticii lui Trump se tem că anchetele ar putea fi "o cortină de fum"

Reprezentantul republican Thomas Massie, unul dintre autorii proiectului de lege şi critic frecvent al lui Donald Trump, şi-a exprimat temerea că aceste anchete ar putea fi "o cortină de fum" şi "o ultimă încercare de a împiedica publicarea dosarului Epstein".

Cu toate acestea, el a subliniat miercuri pe X că, în conformitate cu termenii legislaţiei sale, autorităţile nu s-ar putea ascunde în spatele scuzei unei anchete decât în mod "temporar" şi limitat.

Pam Bondi a afirmat, la rândul său, că serviciile sale vor respecta legea cu "maximum de transparenţă, protejând în acelaşi timp victimele".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰