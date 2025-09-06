Trump a semnat ordinul prin care Pentagonul devine Departamentul de Război. "Dovada că America s-a întors"

Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război, o referire la denumirea originală a instituției folosită între 1789 și 1947.

Ordinul executiv va face ca "Departamentul de Război" să devină titlul secundar, reprezentând o modalitate de a ocoli necesitatea aprobării Congresului pentru a redenumi oficial o agenție federală, a declarat un oficial al administrației.

"Am câștigat Primul Război Mondial, am câștigat Al Doilea Război Mondial, am câștigat tot ce a fost înainte și între ele", a spus Trump la ceremonia semnării. "Apoi am decis să devenim woke și am schimbat numele în Departamentul Apărării", a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit The Guardian.

Administrația a început deja implementarea schimbărilor simbolice: vizitatorii site-ului Pentagonului, defense.gov, sunt acum redirecționați automat către war.gov.

Acțiunile militare și redenumirea Pentagonului sunt în contrast cu declarațiile lui Trump, care s-a autointitulat "președintele anti-război", promițând în campanie să pună capăt conflictelor și să evite războaie noi. Trump a spus, la semnarea decretului, că accentul pus pe forță și comerț a îmbunătățit poziția Americii în lume.

Trump a susținut că denumirea originală reflectă mai bine victoriile militare și descrie onest ceea ce face departamentul.

Aprobarea Congresului ar fi în cele din urmă necesară pentru orice schimbare permanentă de nume, iar congresmenii Greg Steube din Florida și Mike Lee din Utah, ambii republicani, au introdus deja un proiect de lege pentru a face schimbarea oficială.

"Vom trece la ofensivă, nu doar la apărare. Letalitate maximă, nu legalitate timidă. Efect violent, nu corectitudine politică", a spus secretarul Apărării, Pete Hegseth, în Biroul Oval. "Vom forma războinici, nu doar apărători. Așa că acest Departament de Război, domnule președinte, e dovada că America s-a întors".

