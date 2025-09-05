Trump schimbă azi numele Pentagonului în Departamentul de Război. Hegseth va fi "ministru de război"

Președintele Donald Trump va semna vineri un ordin executiv prin care va schimba denumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război, revenind astfel la denumirea istorică a instituției, relatează Fox News. Pete Hegseth va fi, de asemenea, numit "ministru de război". Casa Albă a confirmat ulterior informaţia pentru AFP.

Donald Trump urmează să semneze "un ordin executiv pentru a restabili denumirea istorică Departamentul de Război ca a doua denumire pentru Departamentul Apărării", a anunţat Casa Albă joi, potrivit AFP.

Deşi pentru moment este vorba de o denumire suplimentară, ordinul îi cere secretarului Pete Hegseth să ia toate măsurile necesare, inclusiv prin acţiuni legislative, pentru a "redenumi permanent Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război", se arată în documentul Casei Albe, citat de AFP.

Potrivit Fox News, Trump vrea să schimbe oficial numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război, așa cum se numea înainte de 1949, pentru a reflecta o atitudine mai ofensivă și o "mentalitate de războinic" în cadrul armatei americane. Nu este clar dacă va fi nevoie ca Congresul, care are autoritatea de a înființa departamente executive federale, să aprobe oficial schimbarea. Trump a declarat anterior că nu consideră necesar acordul Congresului și că este sigur că acesta va susține măsura dacă va fi nevoie.

Articolul continuă după reclamă

La sfârşitul lunii august, preşedintele SUA a anunţat acest plan, care ar restabili o denumire ce a existat din 1789 până în 1949. "Apărarea este prea defensivă şi vrem să fim şi ofensivi", a declarat el presei, sugerând că nu ar avea nevoie de un vot în Congres pentru a face schimbarea.

"Preşedintele consideră că acest departament ar trebui să poarte o denumire care să reflecte puterea sa inegalabilă şi capacitatea sa de a proteja interesele naţionale", a explicat Casa Albă, Statele Unite având cea mai mare armată din lume.

Conform Casei Albe, obiectivul este de a stabili "pacea prin forţă" şi de a se asigura că "lumea respectă din nou Statele Unite", reluând retorica obişnuită a lui Donald Trump privind relaţiile internaţionale.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, el a mobilizat armata pentru a proiecta o imagine spectaculoasă a puterii, de la o rară paradă militară de ziua sa şi desfăşurarea Gărzii Naţionale în oraşele conduse de adversarii săi, până la un atac excepţional împotriva unei nave în Caraibe, ca parte a luptei declarate împotriva traficului de droguri.

Oponenţii democraţi denunţă în mod regulat această utilizare a armatei, pe care o asociază cu ceea ce consideră a fi o derivă autoritară a puterii sub preşedintele Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰