"Trump, ai dat bir cu fugiții". Trump și Netanyahu, criticați de politicienii israelieni pentru armistițiu
Preşedintele SUA Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt criticați de politicienii israelieni pentru armistițiul cu Iranul. "Ne vor lua ani ca să reparăm daunele politice și strategice provocate de Netanyahu", a transmis liderul opoziției din Israel, în timp ce președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Knesset, Zvika Fogel, l-a acuzat pe Trump, într-un mesaj între timp șters de pe X, că "a dat bir cu fugiții".
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a criticat dur miercuri armistițiul cu Iranul, pe care l-a numit un eșec și a avertizat asupra unor consecințe pe termen lung pentru securitatea Israelului. "Nu a mai existat vreodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră", a scris pe X Lapid, susținând că "Israelul nici măcar nu a participat la discuțiile în care s-au luat decizii privind securitatea noastră națională".
El a adăugat că, deși "armata a făcut tot ce i s-a cerut" și "populația a dat dovadă de o reziliență extraordinară", premierul Benjamin Netanyahu "a eșuat politic şi strategic și nu a atins niciunul dintre obiectivele pe care și le-a propus".
Lapid a avertizat că "va dura ani pentru a repara daunele politice și strategice provocate de Netanyahu, din cauza aroganței, neglijenței și lipsei de planificare strategică". Şi președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Knesset, membru al partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit, Zvika Fogel, a reacționat la armistițiul anunțat de Trump printr-o postare dură pe X, ulterior ştearsă. "Donald, ai dat bir cu fugiţii", a scris acesta, folosind cuvântul ebraic pentru "rață", care în argou înseamnă şi o persoană care nu are coloană vertebrală sau se sperie ușor.
Expresia amintește de un termen devenit popular printre americani pentru a descrie răzgândirile repetate ale lui Donald Trump: "TACO". Este un acronim lansat de editorialistul Financial Times, Robert Armstrong, care înseamnă "Trump Always Chickens Out" ("Trump dă mereu înapoi').
Deși Fogel și Lapid au criticat din direcții diferite, declarațiile lor reflectă un sentiment mai larg, prezent în întreg spectrul politic israelian, potrivit căruia armistițiul, în forma actuală, este un rezultat negativ pentru Israel, explică Jerusalem Post.
Şi liderul partidului Israel Beytenu, Avigdor Liberman, a avertizat că armistițiul "oferă regimului ayatollahilor o gură de aer și o oportunitate de a se regrupa", adăugând că "orice acord cu Iranul care nu include renunțarea la distrugerea Israelului, îmbogățirea uraniului, producția de rachete balistice și sprijinul pentru organizații teroriste din regiune, înseamnă că va trebui să revenim la o nouă campanie în condiții mai dure și să plătim un preț mai mare".
Iranul şi Statele Unite au convenit miercuri asupra unui armistiţiu de două săptămâni, perioadă în care vor negocia un acord de pace în Pakistan, bazat pe un plan în zece puncte prezentat de Teheran, care include, printre altele, controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, Israelul, care a acceptat şi el acest armistiţiu, a transmis că va continua să atace în Liban, unde armata sa menţine o ofensivă aeriană şi terestră acerbă împotriva Hezbollah, aliat al Iranului.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰