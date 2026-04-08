"Trump, ai dat bir cu fugiții". Trump și Netanyahu, criticați de politicienii israelieni pentru armistițiu

Preşedintele SUA Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt criticați de politicienii israelieni pentru armistițiul cu Iranul. "Ne vor lua ani ca să reparăm daunele politice și strategice provocate de Netanyahu", a transmis liderul opoziției din Israel, în timp ce președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Knesset, Zvika Fogel, l-a acuzat pe Trump, într-un mesaj între timp șters de pe X, că "a dat bir cu fugiții".

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a criticat dur miercuri armistițiul cu Iranul, pe care l-a numit un eșec și a avertizat asupra unor consecințe pe termen lung pentru securitatea Israelului. "Nu a mai existat vreodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră", a scris pe X Lapid, susținând că "Israelul nici măcar nu a participat la discuțiile în care s-au luat decizii privind securitatea noastră națională".

El a adăugat că, deși "armata a făcut tot ce i s-a cerut" și "populația a dat dovadă de o reziliență extraordinară", premierul Benjamin Netanyahu "a eșuat politic şi strategic și nu a atins niciunul dintre obiectivele pe care și le-a propus".

Lapid a avertizat că "va dura ani pentru a repara daunele politice și strategice provocate de Netanyahu, din cauza aroganței, neglijenței și lipsei de planificare strategică". Şi președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Knesset, membru al partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit, Zvika Fogel, a reacționat la armistițiul anunțat de Trump printr-o postare dură pe X, ulterior ştearsă. "Donald, ai dat bir cu fugiţii", a scris acesta, folosind cuvântul ebraic pentru "rață", care în argou înseamnă şi o persoană care nu are coloană vertebrală sau se sperie ușor.

Articolul continuă după reclamă

Expresia amintește de un termen devenit popular printre americani pentru a descrie răzgândirile repetate ale lui Donald Trump: "TACO". Este un acronim lansat de editorialistul Financial Times, Robert Armstrong, care înseamnă "Trump Always Chickens Out" ("Trump dă mereu înapoi').