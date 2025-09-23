Trump alimentează un conflict cultural în Europa prin susţinerea aliaților de dreapta, arată un raport ECFR

Prin susținerea liderilor populiști de dreapta și atacurile repetate la adresa instituțiilor europene, Donald Trump este acuzat că încearcă să influențeze politica europeană și să redeseneze echilibrul valoric al continentului, potrivit unui raport recent.

Președintele Donald Trump face anunțuri privind autismul în Sala Roosevelt de la Casa Albă, pe 22 septembrie 2025 - Profimedia

Administrația Trump poartă un război cultural împotriva Europei prin promovarea agresivă a aliaților politici și ideologici ai mișcării MAGA de pe continent și prin umilirea publică a UE pe scena internațională, potrivit unui raport comun al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) și al Fundației Culturale Europene, relatează The Guardian.

Studiul susține că președintele SUA caută în mod activ să intervină în alegerile europene, să îndrepte relația transatlantică în direcția valorilor conservatoare și să adune populiștii de dreapta din Europa în jurul temei libertății de exprimare.

Raportul sugerează că diviziunile, ezitările și abordarea UE de a "măguli, calma și distrage" atenția lui Trump nu au făcut decât să încurajeze un astfel de tratament.

Articolul continuă după reclamă

Folosind cercetări și sondaje din toate cele 27 de state membre ale UE, raportul susține că suficient de multe dintre ele au guverne pro-europene, iar sentimentul public european este suficient de puternic, pentru ca blocul să se ridice și "să apere o Europă care își scrie propriul scenariu".

Raportul compară poziția Europei cu cea a personajului principal din "The Truman Show", care își dă seama că trăiește într-un serial TV al cărui unic scop este să crească audiența și trebuie să decidă dacă părăsește confortul singurei realități pe care o cunoaște.

Europa, scenă de teatru pentru un scenariu scris de aliații lui Trump

Se susține că liderii UE consumă prea multă energie reacționând la crizele "scrise" de Trump și aliații săi europeni, precum Viktor Orbán în Ungaria, Giorgia Meloni în Italia sau Robert Fico în Slovacia, de la amenințări cu tarife vamale și dispute despre libertatea de exprimare, până la cheltuieli de securitate și temeri legate de migrație.

"În războiul cultural al lui Trump, Europa însăși este ținta", a declarat Pawel Zerka de la ECFR, indicând acuzația lansată de JD Vance în februarie 2025, potrivit căreia Europa "se retrage de la valorile fundamentale comune", ca momentul în care războiul cultural a fost declarat deschis.

Discursul lui Vance de la Conferința de Securitate de la München a arătat intenția Washingtonului de a interveni în alegeri, de a încadra relațiile SUA-UE ca o "divergență de valori" și de a transforma libertatea de exprimare în strigătul de luptă al partidelor care susțin cauza MAGA în Europa, a spus Zerka.

Trump "și-a dezvăluit și mai clar intențiile, excluzând liderii UE din discuțiile privind viitorul Ucrainei, atacând partidele politice tradiționale de pe continent și șantajând instituțiile de la Bruxelles în negocierile comerciale", a adăugat el.

Polonia, exemplu de susținere a extremei drepte europene

Raportul citează Polonia ca exemplu al încercării lui Trump de a "muta centrul ideologic al politicii europene" prin primirea candidatului naționalist la președinție, Karol Nawrocki, la Casa Albă și promovarea acestuia pe rețelele sociale.

Este menționată și declarația oficialului din Departamentul de Stat al SUA, Samuel Samson, care a făcut apel la "aliații civilizaționali din Europa", descrisă drept "un focar de cenzură digitală, migrație în masă, restricții asupra libertății religioase și alte atacuri asupra autoguvernării democratice".

Zerka a susținut că războiul cultural se desfășoară la două niveluri: un conflict ideologic privind valorile care stau la baza politicii europene și "o luptă pentru demnitatea, credibilitatea și identitatea Europei ca actor autonom pe scena globală".

Bruxellesul și capitalele naționale trebuie „să accepte că sunt într-un război cultural – cu Europa ca țintă” și să acționeze în consecință, a spus el. „Aceasta nu înseamnă că Europa ar trebui să-l provoace pe Trump la fiecare pas. Uneori este necesar să câștigi timp.”

Dar, jucându-se pe punctele sale forte, blocul poate „să prospere, mai degrabă decât să sufere într-o ordine mondială a cărei destabilizare a fost accelerată de președintele SUA”.

Europa, pregătită să se desprindă de scenariul lui Trump

Studiul sugerează că există "condiții propice" pentru ca liderii europeni să părăsească "platoul de filmare" al lui Trump. Sondajele arată că sentimentul european, simțul apartenenței la un spațiu comun, al unui viitor comun și al împărtășirii unor valori comune, este puternic.

Datele Eurobarometru arată că încrederea cetățenilor în UE este la cel mai ridicat nivel din 2007 și a crescut în 12 țări, cel mai mult în Suedia, Franța, Danemarca și Portugalia, de când Trump a revenit la Casa Albă. Majoritățile din aproape toate țările se simt atașate de UE.

Aproape niciun partid nu mai dorește să părăsească UE, iar majoritățile din toate țările, cu excepția a trei (România, Polonia și Cehia), spun că rolul UE în protejarea cetățenilor europeni în fața crizelor globale și riscurilor de securitate trebuie să devină mai important.

Un sondaj ECFR din mai a relevat sprijin larg pentru creșterea cheltuielilor europene pentru apărare și autonomia militară față de SUA, precum și un sentiment tot mai răspândit că Europa și SUA reprezintă "două modele diferite de democrație".

Deși această imagine nu este uniformă, Zarka a susținut că niciun stat membru nu va scăpa de impactul războiului cultural, îndemnând chiar și liderii eurosceptici să realizeze că UE este "singurul cadru în care pot proteja suveranitatea națională și prosperitatea".

Liderii naționali ar trebui să respingă măgulirea ca strategie față de Trump, chiar dacă aceasta ar crește tensiunile transatlantice, iar Comisia Europeană "trebuie să fie îndrăzneață" și să folosească instrumente precum Legea serviciilor digitale și instrumentele comerciale.

Sintagma "Este vorba de cultură, prostule, trebuie să intre urgent în mentalitatea liderilor europeni", a declarat André Wilkens de la Fundația Culturală Europeană. "Sentimentul european nu este un utopism abstract. Este vorba despre sentimente reale pentru Europa și despre disponibilitatea europenilor de a lupta pentru ele".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰