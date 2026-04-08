O planetă întreagă răsuflă uşurată după ce Donald Trump a anunţat un armistiţiu de 14 zile cu Iranul. Înţelegerea a venit la iniţiativa Pakistanului, cu condiţia redeschiderii Strâmtorii Ormuz, prin care Teheranul ţinea ostatică economia globală. Încetarea focului este considerată o victorie majoră atât la Washington cât şi în republica islamică, iar efectele s-au văzut imediat - preţul petrolului a scăzut cu 16 %.

Cu o oră şi jumătate înainte de expirarea ultimatumului prin care cerea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Donald Trump a anunţat armistiţiul cu Iran.

Cele două tabere vor folosi cele 14 zile pentru a negocia încheierea conflictului, pe baza unui plan în 10 puncte al Teheranului.

Iranul cere ridicarea sancţiunilor occidentale, despăgubiri de război şi deblocarea activelor îngheţate. Se angajează, în schimb, să nu deţină arme nucleare. Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz se va relua sub coordonarea armatei iraniene.

Primele negocieri vor avea loc vineri, în Pakistan.

"Dacă iranienii sunt dispuși, cu bună-credință, să colaboreze cu noi, cred că putem ajunge la o înțelegere. Dacă au de gând să mintă, vor descoperi că președintele Statelor Unite nu este genul de persoană care să te pui", a declarat vicepreşedintele JD Vance.

Televiziunea de stat iraniană a prezentat totul ca pe o capitulare a Washingtonului.

Mii de oameni au ieşit pe străzi şi au ars steaguri americane şi israeliene.

Vesiunea iraniană a propunerii este contrazisă de Trump. Liderul de la Casa Albă a explicat că republica islamică va renunţa la uraniul îmbogăţit. Iar şeful Pentagonului a vorbit despre o victorie cu V mare.

"Folosind mai puțin de 10% din puterea totală de luptă a Americii, am desființat una dintre cele mai mari armate din lume", a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Războiului.

Teheranul vrea să taxeze fiecare navă care trece prin strâmtoare cu 2 milioane de dolari, sumă împărţită în mod egal cu Omanul. Un jurnalist care a discutat cu Donald Trump spune însă că lucrurile nu vor rămâne aşa.

"Sunt cerințe maximaliste iraniene, cum ar fi retragerea tuturor trupelor americane din Orientul Mijlociu. Americanii nu le-ar accepta niciodată", conform jurnalistului Sky News, Mark Stone.

Orele dinaintea semnării acordului au fost pline de tensiune. După ce liderul de la Casa Albă a ameninţat că "o civilizaţie întreagă va muri", mii de iranieni au format lanţuri umane în faţa centralelor electrice şi podurilor, de teamă că acestea vor fi aruncate în aer de armata americană.

Bursele au reacţionat pozitiv la anunţul armistiţiului. Preţul petrolului a scăzut la 92 de dolari pe baril, iar în Europa gazele au fost tranzacţionate la un preţ cu 20% mai mic. Pentru români, asta poate sa aducă în timp ieftiniri de până la un leu la carburanti

