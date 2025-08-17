Trump ar vrea să organizeze un summit cu Putin şi Zelenski până vinerea viitoare - CNN

Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că doreşte să organizeze un summit trilateral între el, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin până vinerea viitoare, relatează CNN, citat de news.ro.

Trump a precizat că va începe să lucreze la organizarea întâlnirii dacă discuţiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine. Oficialii europeni se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să se alăture discuţiilor de luni, dar încă nu este clar cine va fi acesta.

Preşedintele american Donald Trump susţine propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean şi de a îngheţa linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parţial, a declarat sâmbătă pentru AFP o sursă ce are cunoştinţă de acest subiect.

Sursa, care a solicitat anonimatul, a explicat că Putin "cere de fapt ca Ucraina să părăsească Donbas-ul", un teritoriu care cuprinde regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. "Trump înclină să susţină" această propunere, a adăugat aceeaşi sursă. El a avut sâmbătă discuţii telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu un grup de lideri europeni, pentru a-i informa asupra întrevederii sale Putin.

Dar, în discuţia cu Trump, "preşedintele ucrainean a refuzat să abandoneze Donbas-ul", a mai spus sursa citată. Zelenski a respins orice concesii teritoriale, invocând ca argument că are mâinile legate de Constituţia ucraineană, însă nu a exclus discutarea acestei chestiuni la un summit trilateral cu Trump şi Putin, pe care preşedintele american doreşte să-l organizeze în funcţie de cum va decurge o întâlnire pe care o va avea luni la Casa Albă cu Zelenski.

Cotidianul New York Times citează la rândul său doi înalţi oficiali europeni care au declarat că Trump susţine un plan al lui Putin "de a pune capăt războiului din Ucraina prin cedarea teritoriilor pe care le mai au de cucerit invadatorii ruşi, în loc să încerce un armistiţiu". De asemenea, potrivit publicaţiei Financial Times, Putin i-a spus lui Trump că este pregătit să "îngheţe restul frontului dacă principalele sale cerinţe sunt acceptate". Acest mesaj a fost transmis direct de Trump în convorbirea telefonică avută sâmbătă dimineaţă cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni, adaugă aceeaşi publicaţie.

Potrivit sursei citate de AFP, oficialii americani au subliniat că, dacă cererea lui Putin de control total în Donbas va fi acceptată, preşedintele rus a promis că nu va continua ofensiva în regiunile Herson şi Zaporojie. Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus încă dinaintea summitului din Alaska să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei.

Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean, dar capitalele ambelor provincii se află sub control rusesc. Însă în regiunile Herson şi Zaporojie capitalele acestora sunt sub control ucrainean.

Armata rusă reuşise iniţial să ocupe şi aproape întreaga provincie sudică Herson, dar în noiembrie 2022 s-a retras din partea de nord a acesteia dincolo de fluviul Nipru, în timp ce era ameninţată de o contraofensivă ucraineană majoră. Această contraofensivă a avut loc apoi în vara anului 2023 în celelalte trei provincii, dar s-a încheiat cu un eşec pentru armata ucraineană.

