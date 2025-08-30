Trump ar vrea să trimită "armate private" în Ucraina. Ce rol va juca România

SUA ar putea trimite firme militare private în Ucraina, pe modelul din Irak şi Afganistan. Donald Trump a spus că armata americană nu va intra în Ucraina de teama unui conflict direct cu Rusia, însă în cazul "armatelor private" este o cu totul altă discuţie.

Potrivit The Telegraph contractorii militari ar putea fi desfăşuraţi în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung. Aceştia ar ajuta la construirea de fortificaţii care să protejeze interesele SUA în zonă, iar Donald Trump poartă discuţii cu aliaţii europeni pe marginea acestui subiect. Prezenţa unor astfel de militari în zonă ar reprezenta şi un factor de descurajare pentru forţele Rusiei în cazul unor eventuale viitoare atacuri.

Firmele militare private au fost desfăşurate şi în Irak sau Afganistan

Planul de a desfăşura firme militare private în Ucraina ar face parte din garanţiile de securitate. Pe lângă consolidarea fortificaţiilor de pe prima linie a frontului, contractorii americani ar ajuta şi la dezvoltarea unor noi baze militare şi la antrenarea forţelor armate ucrainene. În paralel, şi forţele europene şi cele NATO îi vor antrena pe militarii ucraineni.

Strategia de a trimite firme private militare a fost utilizată de SUA şi în războaiele din Irak şi Afganistan. Prezenţa acestor trupe americane, chiar dacă sunt firme private şi nu reprezintă statul american, ar reprezenta o garanţie de securitate atât pentru ucraineni, cât şi pentru trupele europene de menţinere a păcii pe care Franţa şi Marea Britanie intenţionează să le trimitp acolo. Discuţia despre trimiterea unor armate private în Ucraina au apărut pentru prima dată atunci când Kievul şi Washingtonul au discutat despre exploatarea pâmânturilor rare.

Ce rol va juca România

Trimiterea unor companii precum Academy, fosta Blackwater care s-a făcut remarcată în Irak şi Afganistan, i-ar permite lui Trump să împace şi propriul public şi cerinţele europene. Astfel, SUA ar trimite militari profesionişti în Ucraina, aşa cum cer liderii europeni, dar în acelaşi timp nu ar trimite armata "oficială" lucru pe care l-a promis propriilor alegători.

În viitorul plan ce pace din Ucraina, România ar juca un rol important având în vedere că are deschidere la Marea Neagră. Turcia ar urma să conducă grupul operativ de la Marea Neagră şi să securizeze rutele maritime comerciale înspre şi dinspre Ucraina. România şi Bulgaria vor ajuta la deminarea acestor rute. România a achiziţionat deja nave de deminare din Turcia în aşteptarea implementării acestor planuri.

