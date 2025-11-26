Trump: Cea mai mare concesie a Rusiei este că va înceta războiul. Cum apără planul său de pace în Ucraina

Negocieri de pace în Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi, la bordul Air Force One, că principala concesie pe care o face Rusia în cadrul planului de pace în Ucraina propus de administrația sa este oprirea războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri în timpul unei discuții cu presa, la bordul Air Force One, în drum spre Florida, că principala concesie făcută de Kremlin este pur și simplu încetarea luptelor, referindu-se la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Trump: Cea mai mare concesie a Rusiei este că va înceta luptele

Întrebat dacă crede că Ucrainei i s-a cerut să cedeze prea mult teritoriu, Trump a răspuns: "Uitați, dacă ne uităm la situație, ea evoluează într-o singură direcție. Așadar, în cele din urmă, acesta este un teritoriu care ar putea oricum să ajungă în posesia Rusiei în următoarele luni. Deci, vrei să continui lupta și să mai pierzi încă 50.000-60.000 de oameni sau vrei să faci ceva acum?"

Articolul continuă după reclamă

Întrebat ce concesii vor trebui să facă rușii, Trump a răspuns sec: "Ei bine, ei fac concesii. Cea mai mare concesie a lor este că încetează luptele și nu mai cuceresc teritorii".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Bloomberg a publicat stenograma unui apel telefonic între emisarul special Steve Witkoff și Iuri Ușakov, cel mai important consilier pe probleme de politică externă al lui Vladimir Putin, în care Steve Witkoff îi sugera oficialului rus cum să colaboreze la un plan de pace în Ucraina, similar celui din Gaza, și îi oferea sfaturi despre modul în care Vladimir Putin ar trebui să-i prezinte acest plan lui Donald Trump.

Întrebat de jurnalişti dacă știe despre înregistrarea audio obţinută de Bloomberg, în care Steve Witkoff îi îndrumă pe ruși cum să-l abordeze, președintele Donald Trump a lăsat de înțeles că Witkoff nu a făcut nimic controversat: "Asta e ceva obișnuit, știți, pentru că el trebuie să vândă asta Ucrainei. Trebuie să vândă Ucraina Rusiei. Asta face un negociator".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump crede că un acord este foarte aproape, dar amână o întâlnire directă cu Zelenski

Trump a anunțat marți seara, pe Truth Social, că i-a cerut emisarului special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, deoarece între ruși și ucraineni au mai rămas "doar câteva puncte de dezacord".

El a mai precizat că secretarul armatei americane Dan Driscoll se va întâlni cu oficiali ucraineni. Ulterior, Donald Trump ar urma să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, dar nu înainte ca acordul să fie final. "Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și cu președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul pentru a pune capăt acestui război va fi FINAL sau în etapele sale finale", a scris Trump pe Truth Social.

Trump a lăudat "progresul extraordinar" făcut de echipa sa în ultima săptămână și a menționat că "planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți".

Macron vrea înființarea unei "forțe de reasigurare", cu implicarea SUA și a NATO

Secretarul american Marco Rubio a participat pentru prima dată, marți seara, la o videoconferință a liderilor europeni din Coaliția celor Dispuși. "Avem nevoie de o cooperare transatlantică puternică. Pentru că aceasta produce rezultate. Luați în considerare impactul semnificativ al valurilor noastre coordonate și succesive de sancțiuni împotriva economiei ruse. Acestea reduc resursele de care dispune Rusia pentru a-și purta războiul de agresiune", a scris Ursula von der Leyen pe X.

În urma discuțiilor din coaliție, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor implica și SUA, nu doar Europa. Macron a spus că un grup de lucru va începe să elaboreze, începând de miercuri, un plan pentru înființarea unei "forțe de reasigurare", la care va contribui și Turcia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina semnalează că este de acord cu planul propus de SUA și că este pregătită să discute punctele sensibile ale acestuia cu președintele american Donald Trump, alături de aliații europeni. În timpul videoconferinței coaliției, Zelenski a îndemnat liderii europeni să elaboreze un cadru pentru desfășurarea unei "forțe de reasigurare" în Ucraina și să continue să sprijine Kievul atât timp cât Moscova nu dă semne că vrea să pună capăt războiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰