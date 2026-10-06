Trump dă liber la motorină fără taxe pentru toți americanii, cu o lună înainte de alegeri

Prețul motorinei continuă să fie afectat de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Atacurile asupra rafinăriilor au redus producția, iar efectele se resimt și la pompă. În acest context, Donald Trump anunță o nouă măsură prin care motorina scutită de taxe ar putea fi folosită și pe drumurile publice.

Motorina vopsită în roșu este utilizată în principal pentru activități care nu sunt supuse acelorași taxe ca motorina destinată vehiculelor rutiere. Administrația Trump susține că relaxarea regulilor va reduce presiunea exercitată de prețurile ridicate ale combustibilului asupra companiilor și fermierilor, scrie AP.

Trump a afirmat că un șofer de camion poate economisi mai mult de 100 de dolari la fiecare alimentare și că fermierii ar putea economisi milioane de dolari.

Măsura va reduce costurile pentru fermieri și transportatori

"Acest lucru va reduce costurile pentru fermieri și transportatori", a spus Trump, susținând totodată că măsura va contribui la scăderea prețurilor pentru consumatori, potrivit Mediafax.

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Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite în Nebraska, unde Trump încearcă să susțină candidații republicani cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Republicanul a recunoscut că nu cunoştea acest combustibil: "Nu ştiu ce este, dar nu contează, se spune că este foarte bun", a glumit el în faţa mulţimii.

Prețurile combustibililor au devenit o problemă politică importantă pentru administrația Trump după creșterea prețului motorinei pe fondul războiului cu Iranul. Costurile ridicate ale combustibilului și alimentelor reprezintă una dintre principalele nemulțumiri economice ale alegătorilor.

Trump a mers în Nebraska pentru a-i susține pe guvernatorul Pete Ricketts, care candidează pentru Senat împotriva independentului Dan Osborn, și pe guvernatorul Jim Pillen, care urmărește obținerea unui al doilea mandat.

Trump a legat măsurile economice de alegerile pentru congres din noiembrie

În discursul său, Trump a legat măsurile economice de alegerile din noiembrie pentru congres și a glumit că sprijinul său pentru cei doi republicani ar trebui să le garanteze victoria.

Administrația americană încearcă în această perioadă să reducă presiunea asupra prețurilor, într-un moment în care republicanii se confruntă cu nemulțumirea alegătorilor privind costul vieții.

În Nebraska, politica administrației privind prețurile alimentelor a generat însă și nemulțumiri. Planul de a permite importuri suplimentare de carne de vită din străinătate a fost criticat de crescătorii de animale, care se tem că măsura va afecta producătorii locali.

Președintele este așteptat să viziteze în perioada următoare mai multe state unde candidații republicani încearcă să își consolideze pozițiile.

Preşedintele a pierdut sprijin în rândul alegătorilor latino

Preşedintele american Donald Trump pierde sprijin în rândul alegătorilor latino înregistraţi, conform unui sondaj realizat de Telemundo şi NBC News care arată că 69% dezaprobă modul său de gestionare a problemelor, cu o lună înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului în care Partidul Republican îşi joacă majoritatea în Congres, potrivit Agerpres.

59% dintre alegătorii latino, în rândul cărora Trump a înregistrat un progres semnificativ la prezidenţialele din 2024, ar prefera ca democraţii să controleze Congresul, faţă de 35% care ar opta pentru republicani.

Un procent de 78% dintre alegătorii latino dezaprobă gestionarea preşedintelui Trump în ceea ce priveşte costul vieţii, 74% în privinţa economiei, 68% în politica externă şi 69% în ceea ce priveşte politicile de imigraţie.