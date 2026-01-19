Trump: "Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta ameninţarea rusă. Acum este momentul!"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta "ameninţarea rusă" din Groenlanda şi a precizat: "Acum este momentul, şi se va rezolva!",

"De 20 de ani, NATO spune Danemarcei că -trebuie să îndepărtaţi ameninţarea rusă din Groenlanda-. Din păcate, Danemarca nu a putut face nimic în acest sens", a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a insistat în repetate rânduri că nu se va mulţumi cu nimic mai puţin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Liderii Danemarcei şi Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare şi nu doreşte să facă parte din Statele Unite.

Sâmbătă, Trump a promis că va implementa o serie de creşteri ale tarifelor vamale pentru aliaţii europeni până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda.

Prezenţa tot mai puternică a Chinei şi Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate ale SUA, a declarat Trump.

Oficialii danezi şi alţi oficiali europeni au subliniat că Groenlanda este deja acoperită de pactul de securitate colectivă al NATO.

