Au început oficial lucrările la noul stadion Dinamo. Când o să fie gata

Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, a anunţat clubul dinamovist pe reţelele de socializare.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 14:25
Primele utilaje au intrat pe şantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de şantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcţia noii „case” din Ştefan cel Mare, scrie CS Dinamo.

Construcţia va fi realizată de BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Ţigănas Birou de Proiectare şi UTI Construction and Facility Management SRL.

Evenimentul a avut loc în prezenţa reprezentanţilor CNI şi ai constructorului, reprezentând primul pas concret în realizarea unei arene moderne, construite la standarde internaţionale.

Potrivit CNI, contractul are un termen de execuţie de 25 de luni iar în perioada următoare constructorul va organiza şantierul în vederea desfăşurării lucrărilor.

Noul Stadion Dinamo va fi construit pe locul arenei care a scris istorie. Noua Arenă Multifuncţională CS Dinamo Bucureşti nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spaţii de cazare şi cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi şi spaţiu expoziţional.

