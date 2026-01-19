O distracție de moment poate deveni extrem de periculoasă atunci când are loc pe un lac înghețat. Se practică în multe locuri, inclusiv în Capitală, unde oamenii se avântă pe gheață fără să se gândească măcar să verifice dacă stratul e sigur.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu intre pe lacurile înghețate, indiferent cât de solid pare stratul de gheață, să nu se aventureze în larg și, dacă observă astfel de situații, să îi avertizeze pe cei care se expun pericolului.

Incidentul de la Craiova, unde o fetiță de 5 ani a fost salvată în ultima clipă, a alertat autoritățile, dar a scos la iveală și o problemă gravă a acestei perioade: tot mai mulți oameni se avântă pe lacurile înghețate fără să conștientizeze riscurile.

Inclusiv pe Lacul Morii din Capitală, mai multe persoane au fost surprinse în timp ce patinau pe apa înghețată, iar pe lacul Snagov zeci de oameni au fost văzuți fie în timp ce își făceau poze în mijlocul lacului, fie la pescuit.

Salvatorii avertizează că gheața poate fi înșelătoare. Chiar dacă stratul de la mal pare gros, acesta se subțiază pe măsură ce se înaintează spre centrul lacului și se poate sparge brusc. Odată ce corpul ajunge în apă înghețată, riscul de hipotermie apare foarte rapid.

