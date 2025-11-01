Trump, designer la Casa Albă. Cum arată baia de lux din Dormitorul Lincoln, renovată pe gustul preşedintelui

Donald Trump a prezentat recent, pe rețelele sociale, imagini cu baia renovată a celebrului Dormitor Lincoln din Casa Albă. Președintele american spune că a vrut să redea încăperii eleganța și sobrietatea perioadei în care a trăit Abraham Lincoln.

Donald Trump a anunțat pe platforma sa Truth Social că a terminat renovarea băii din Dormitorul Lincoln, o cameră istorică din Casa Albă. "Am renovat baia Lincoln de la Casa Albă. A fost refăcută în anii 1940 în stil art deco, cu plăci verzi, total nepotrivite pentru epoca lui Lincoln", a scris Trump, citat de CNN.

"Am refăcut-o în marmură albă și neagră Statuary, lustruită. Este foarte potrivită pentru perioada lui Abraham Lincoln și, de fapt, ar putea fi marmura care a fost acolo inițial!", a adăugat el.

Postarea a fost făcută de la bordul avionului Air Force One, în drum spre Florida, unde Trump urma să petreacă weekendul. Mesajul a venit pe fondul blocajului guvernamental, în timp ce administrația sa a anunțat că nu va folosi fonduri de urgență pentru a finanța programul de asistență alimentară SNAP în luna noiembrie.

Detalii aurii și halatul prezidențial

La scurt timp după prima postare, Trump a publicat mai multe imagini cu baia renovată, în care se pot vedea detalii aurii la robinet și duș, precum și alte accesorii de lux. Pe un cârlig auriu este atârnat un halat alb, cu sigiliul prezidențial brodat.

Președinte SUA vorbise deja despre planurile sale de reamenajare de la începutul lunii trecute, în timpul unei cine la Casa Albă. "Avem mici detalii, cum este baia din Dormitorul Lincoln. A fost făcută de familia Truman, cu mult timp în urmă. Stilul cu plăci verzi nu era deloc potrivit pentru Lincoln", spunea Trump.

"De fapt, era Art Deco. Iar Art Deco nu are nicio legătură cu anii 1850 și Războiul Civil. Dar marmura Statuary, da. Așa că am demolat totul și am reconstruit baia. Este absolut superbă și complet în ton cu acea perioadă, pentru că Dormitorul Lincoln este incredibil, pentru cei care l-au văzut", a mai declarat el.

Lucrări și la Kennedy Center

Vineri, Trump a oferit o actualizare și despre un alt proiect pe care îl supraveghează personal, renovarea Kennedy Center. "Coloanele exterioare, care erau în pericol serios de coroziune, au fost refăcute și arată magnific, într-un email alb. Este ca un loc complet nou! Marmura este în lucru, scenele sunt renovate, scaunele și materialele noi vor fi instalate curând, iar covoarele de lux sunt deja în producție. Totul se desfășoară mai repede decât era planificat, una dintre mărcile mele de materiale!", a afirmat el.

"Aducem această clădire înapoi la viață. Nu mai avea deloc viaţă, dar în curând va fi din nou frumoasă!", a adăugat președintele SUA.

Proiecte grandioase pentru Casa Albă și Washington D.C.

Renovarea băii face parte dintr-un amplu plan prin care Donald Trump își lasă amprenta asupra Casei Albe și a capitalei americane. Până acum, modificările includ pavarea grădinii istorice Rose Garden, demolarea Aripii de Est pentru construcția unei noi săli de bal și redecorarea Biroului Oval în tonuri aurii.

Trump a spus adesea că noua sală de bal este necesară pentru a găzdui liderii lumii, "fără să mai fie nevoie de corturi temporare atunci când plouă". Grădina cu Trandafiri a fost pavată pentru ca "femeile care poartă tocuri să nu se mai afunde în iarbă", iar terasa are acum umbreluțe albe și galbene, similare celor de la Mar-a-Lago.

Biroul Oval a fost, de asemenea, complet reamenajat, numărul tablourilor a fost triplat, iar aproape fiecare obiect are accente aurii. Pe Colonada de Vest, Trump a instalat portrete înrămate în aur ale tuturor președinților americani, cu excepția lui Joe Biden, reprezentat doar prin semnătura sa electronică. De asemenea, au fost adăugate oglinzi mari, din podea până în tavan.

Un nou arc monumental pentru aniversarea de 250 de ani a SUA

Printre planurile sale viitoare se numără și construcția unui nou monument arcuit în Washington D.C., dedicat împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

În același timp, Trump a demis recent membrii Comisiei pentru Arte Frumoase, organism independent care oferă consultanță în probleme de design și estetică pentru președinte și Congres. În locul lor, a numit aliați politici, care vor avea și sarcina de a aproba noul proiect al sălii de bal de la Casa Albă.

