Trump laudă România, la masă cu Viktor Orban: Îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav

Donald Trump a vorbit vineri, la Casa Albă, despre retragerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Liderul de la Casa Albă a mărturisit că îi plac românii şi că sunt un popor grozav.

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump (dreapta), găzduiește un prânz bilateral cu prim-ministrul Viktor Orban (stânga) al Ungariei în Sala de Cabinet a Casei Albe din Washington - Profimedia

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre anunțul Pentagonului privind retragerea unui număr semnificativ de trupe americane din România — o decizie care pare să contrazică declarațiile sale anterioare.

"Românii, un popor grozav"

Întrebat direct dacă Pentagonul l-a ignorat sau dacă și-a schimbat poziția, Trump a răspuns ferm că nu există neînțelegeri între Casa Albă și Departamentul Apărării.

Articolul continuă după reclamă

"Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav", a declarat Donald Trump.

"Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România; va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația", a declarat la rândul său Pete Hegseth. Întrebat de Donald Trump despre relaţia cu România, şeful Pentagonului a întărit: "Foarte bună. Și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine", completat de Donald Trump: "Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte. Tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 de miliarde de dolari – și am reușit să-l obținem datorită tarifelor. E un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău".

Declarațiile vin după ce Pentagonul a confirmat o restructurare parțială a prezenței americane în România, precizând că este vorba despre o rotire strategică a trupelor, nu o retragere completă. Oficialii americani subliniază că relația bilaterală cu Bucureștiul rămâne solidă, iar cooperarea militară va continua.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰