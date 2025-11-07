Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth

Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor şeful Pentagonului, Pete Hegseth, transmite Reuters, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 20:46
Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth - Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth - Hepta

Declaraţia lui Pete Hegseth vine în contextul în care 20 de congresmani i-au cerut secretarului Apărării să renunţe la planul de retragere a 700 de militari americani din România, avertizând că această decizie slăbește Flancul Estic al NATO în plin război în Ucraina și oferă un avantaj de propagandistic Kremlinului.

SUA au decis pe 29 octombrie retragerea din România a câtorva sute de militari. Decizia a venit într-un moment de tensiune crescută, în contextul intensificării incursiunilor ruse în spaţiul aerian al NATO, inclusiv în România, comentează Kyiv Post. Ea coincide, de asemenea, cu aparenta intenţie a preşedintelui SUA de a "dubla eforturile" de a-l convinge pe preşedintele rus Vladimir Putin să accepte un armistiţiu în Ucraina. Discuţiile interne au luat în considerare iniţial reduceri atât în România, cât şi în Polonia, dar decizia finală a vizat exclusiv România, au declarat sursele pentru Kyiv Post, adăugând că raţiunile din spatele acestor reduceri sunt legate de un efort mai amplu al Pentagonului de a concentra resursele în Emisfera Vestică şi de a contracara mai eficient China în Pacific.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania sua statele unite militari mihail kogalniceanu
Înapoi la Homepage
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte?
Observator » Ştiri externe » Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth