Prima reacţie a Pentagonului după ce SUA au decis retragerea unor trupe din România. Ce spune Pete Hegseth

Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor şeful Pentagonului, Pete Hegseth, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Declaraţia lui Pete Hegseth vine în contextul în care 20 de congresmani i-au cerut secretarului Apărării să renunţe la planul de retragere a 700 de militari americani din România, avertizând că această decizie slăbește Flancul Estic al NATO în plin război în Ucraina și oferă un avantaj de propagandistic Kremlinului.

SUA au decis pe 29 octombrie retragerea din România a câtorva sute de militari. Decizia a venit într-un moment de tensiune crescută, în contextul intensificării incursiunilor ruse în spaţiul aerian al NATO, inclusiv în România, comentează Kyiv Post. Ea coincide, de asemenea, cu aparenta intenţie a preşedintelui SUA de a "dubla eforturile" de a-l convinge pe preşedintele rus Vladimir Putin să accepte un armistiţiu în Ucraina. Discuţiile interne au luat în considerare iniţial reduceri atât în România, cât şi în Polonia, dar decizia finală a vizat exclusiv România, au declarat sursele pentru Kyiv Post, adăugând că raţiunile din spatele acestor reduceri sunt legate de un efort mai amplu al Pentagonului de a concentra resursele în Emisfera Vestică şi de a contracara mai eficient China în Pacific.

