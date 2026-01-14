Tensiunile între Europa şi Statele Unite pe tema Groenlanda au atins punctul maxim. Insula trebuie să intre sub controlul Washingtonului şi orice altă variantă este inacceptabilă, a avertizat Donald Trump. Liderul de la Casa Albă vorbeşte despre motive de securitate pentru anexarea teritoriului, dar miza ar fi accesul la rutele maritime arctice. În acest timp, Danemarca a decis creşterea prezenţei militare în regiune.

Pe reţeaua lui de socializare, Donald Trump a explicat că îşi doreşte Groenlanda pentru a opri Rusia şi China să ocupe teritoriul cu forţa şi că insula este vitală pentru sistemul de apărare anti-aeriană Golden Dome. "NATO devine mult mai redutabilă şi eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice altceva este inacceptabil", a scris preşedintele american. "Să nu fim naivi! Chiar dacă nu sunt atât de multe nave care navighează în acest moment, în zonă acţionează nu doar Rusia, ci şi China, tot mai mult", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Nici americanii nu vor ocuparea cu forţa a Groenlandei

"Nu există nave rusești și chinezești peste tot în jurul Groenlandei. Rusia sau China nu au capacitatea de a ocupa Groenlanda sau de a prelua controlul asupra acesteia", a declarat Andreas Osthagen, analist politic. O altă teorie privind anexarea, cea a resurselor naturale ale insulei, a fost şi ea demontată - americanii au fost deja invitaţi să exploateze pământurile rare. În schimb, postul CBS scrie că Groenlanda este importantă datorită accesului la rutele maritime polare. Topirea accelerată a gheţarilor va permite navelor de comerţ global să reducă timpul de transport dintre Asia şi America de Nord şi Europa cu până la 40%. În prezent, ruşii şi chinezii monopolizează singurul traseu din zonă.

Articolul continuă după reclamă

Achiziţia insulei a fost discutată la Washington de vicepreşedintele american JD Vance, secretarul de Stat Marco Rubio, şi miniştrii de Externe din Danemarca şi Groenlanda. Washingtonul ar fi gata să ofere 700 de miliarde de dolari în schimbul teritoriului. "Groenlanda nu va fi deținută de Statele Unite. Groenlanda nu va fi guvernată de Statele Unite. Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi și care face parte din Regatul Danemarcei", a declarat Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei. "Nu sunt de acord cu ei. Nu ştiu cine este (premierul Groenlandei - n.red.), nu ştiu nimic despre el. Dar va fi o problemă mare pentru el", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Atacarea unui alt membru NATO nu ar avea sens. Ar fi chiar contrară intereselor Statelor Unite. Deci, evident, acest șantaj trebuie să înceteze", a declarat Jean-Noel Barrot, ministrul francez de Externe. Nici americanii nu vor ocuparea cu forţa a Groenlandei. Doar 17% dintre ei sunt de acord cu achiziţionarea insulei şi abia 4% ar susţine o intervenţie militară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰