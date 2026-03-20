Președintele Donald Trump a stârnit reacții puternice după ce a comparat atacurile lansate de SUA asupra Iranului cu celebrul atac japonez de la Pearl Harbor, în timpul unei întâlniri oficiale cu premierul Japoniei, Sanae Takaichi, la Casa Albă.

Trump a făcut comparația joi, în Biroul Oval, de faţă cu premierul Japoniei, în timp ce își apăra decizia de a lansa acțiuni militare împotriva Iranului, relatează Reuters.

Întrebat de un jurnalist de ce nu și-a informat aliații despre planurile de război, liderul american a răspuns: "Ne-am dorit surpriză. Cine știe mai bine despre factorul-surpriză decât Japonia? Tu de ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?"

"Voi credeți în surpriză, cred că mult mai mult decât noi", a glumit liderul de la Casa Albă, fără să obţină reacţia dorită, însă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Moment stânjenitor pentru premierul Japoniei

Potrivit relatării Reuters, reacția premierului japonez Sanae Takaichi a fost una vizibil stânjenită. Aceasta și-a mărit ochii și s-a mișcat în scaun în timp ce Trump evoca momentul istoric care a dus la intrarea Statelor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Atacul Japoniei asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor, din Hawaii, la 7 decembrie 1941, a dus la moartea a 2.390 de americani.

Statele Unite au declarat război Japoniei a doua zi, iar președintele de atunci, Franklin D. Roosevelt, a descris evenimentul drept "o dată care va rămâne infamă".

Războiul s-a încheiat în august 1945, după ce SUA au lansat bombe atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, provocând sute de mii de victime civile.

Reacții împărțite în Japonia

Declarațiile lui Trump au generat reacții mixte în Japonia.

Yuta Nakamura, un inginer în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru Reuters că premierul Takaichi a fost pus într-o situație dificilă: "A fost pusă într-o situație foarte dificilă", apreciind că a gestionat momentul "fără să-l supere pe Trump".

"Personal, am luat remarca președintelui Trump ca pe o glumă. Dar, din cauza poziției sale, dacă ar fi râs prea mult, probabil ar fi fost criticată, așa că îmi imaginez că i-a fost destul de greu să reacționeze."

"Având în vedere contextul istoric al Japoniei și faptul că Donald a adus asta în discuție ca exemplu, mă face să mă simt puțin inconfortabil ca cetățean japonez", a spus un alt cetăţean, Tokio Washino, pensionar.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰