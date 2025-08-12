Trump l-a criticat din nou dur pe Zelenski: Mă irită. Doar eu și Putin vom merge în Alaska

Donald Trump a confirmat, într-o conferință de presă susținută luni, 11 august, la Casa Albă, că Volodimir Zelenski nu va participa la discuțiile cu Vladimir Putin, programate pentru 15 august, în Alaska. Președintele american l-a criticat din nou pe liderul de la Kiev, spunând că acesta a participat deja, timp de trei ani și jumătate, la suficiente întâlniri fără rezultat. Mai mult, s-a declarat nemulțumit de refuzul lui Zelenski de a ceda teritorii Rusiei pe motiv că acest lucru nu este permis de Constituția Ucrainei. "Are aprobarea să meargă la război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru un schimb de teritorii", a transmis ironic liderul american.

Donald Trump l-a criticat din nou, luni, pe Volodimir Zelenski pentru refuzul liderului de la Kiev de a ceda teritorii Rusiei, spunând că este "foarte, foarte sever" în dezacord cu el. "Mă înțeleg cu Zelenski, dar, știți, nu sunt de acord cu ceea ce a făcut. Sunt foarte, foarte sever în dezacord. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată", a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

Trump, critici dure la adresa lui Zelenski: Mă irită

Liderul american a anunțat săptămâna trecută că se va întâlni cu Vladimir Putin, vineri, în Alaska, și că întâlnirea va aborda posibilitatea unui schimb teritorial "în beneficiul ambelor" țări, o propunere pe care Zelenski a respins-o ferm sâmbătă. Trump s-a declarat deranjat de refuz.

"Mă irită puțin faptul că Zelenski a spus: "Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională". Adică are aprobarea să meargă la război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru un schimb de teritorii - pentru că va exista un schimb de teritorii", a declarat ironic Trump.

Făcând o aluzie vagă și la o posibilă ridicare a sancțiunilor în viitor și la revenirea la normalitate în schimburile comerciale cu Moscova, adică exact ceea ce liderii europeni i-au cerut să nu facă, Trump a arătat că nu și-a schimbat opinia în privința unui schimb de teritorii: "Ar putea exista unele modificări ale liniei de frontieră. Rusia a ocupat o zonă vastă a Ucrainei. Teritorii de importanță majoră. Vom încerca să returnăm o parte Kievului", a spus Trump.

Trump a gafat de două ori: Mă duc în Rusia

El a adăugat că un posibil acord va implica "lucruri rele pentru ambele părți", Kiev și Moscova. "Deci, este și bine, și rău, dar este foarte complex, pentru că ai linii (de front) foarte neregulate și va fi un schimb. Vor fi schimburi de teritorii", a spus el.

Spre satisfacţia rușilor, Trump a făcut o gafă, spunând de două ori: "Vineri merg în Rusia", referindu-se de fapt la Alaska, pe care americanii au cumpărat-o de la Moscova în 1867.

Trump a declarat că Zelenski nu va participa la întâlnirea sa cu Putin în Alaska

Zelenski nu a fost invitat la summitul cu Putin. Când a fost întrebat dacă Zelenski va fi prezent la discuțiile din Alaska, Trump a răspuns: "Nu era pe lista participanților. Aș spune că ar putea merge, dar a participat deja la multe întâlniri, este acolo de trei ani și jumătate și nu s-a întâmplat nimic", a spus tăios liderul american.

Trump a mai spus că speră ca o întâlnire între Zelenski și Putin, cu sau fără implicarea sa, să urmeze după întrevederea din Alaska. "În cele din urmă, îi voi pune pe amândoi în aceeași cameră. Voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că se va rezolva", a mai spus el.

"Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin și, probabil, în primele două minute voi ști exact dacă se poate ajunge la un acord sau nu cu el", a spus Trump, reducându-l apoi la tăcere pe reporterul care l-a întrebat cum, cu un răspuns sec: "Pentru că asta fac. Acorduri". Abia după aceea, a explicat el, îi va suna "pe Zelenski și pe europeni. În aceste zile am vorbit de multe ori cu ei, le cunosc punctul de vedere".

"Voi asculta ce are de spus Putin și îi voi răspunde fie cu "mult succes, continuă să lupți", fie cu "avem un acord".... Nu e războiul meu, e războiul lui Biden. Dar Putin vorbește doar cu mine și îi voi spune să pună capăt conflictului", a mai completat el, vizibil încântat că liderul rus a acceptat să vină în SUA pentru că "respectă ţara noastră".

Deşi summitul e aproape, nu a fost stabilit locul exact. Ce opţiuni sunt

Deși întâlnirea e aproape, sunt multe aspecte logistice care rămân neclare, inclusiv locul exact al summitului. Potrivit CNN, oficialii americani se află de câteva zile pe teren pentru a evalua opțiunile și locațiile care să răspundă cerințelor stricte de securitate pentru un astfel de summit. Ei încearcă să organizeze agenda și detaliile evenimentului contra cronometru.

Se vehiculează mai multe variante: orașul-resort Girdwood, fondat de căutătorii de aur și supranumit "Glacier City" (orașul ghețarilor), unde se află stațiunea Alyeska, complet rezervată în zilele următoare, nu este clar dacă din cauza summitului sau a sezonului turistic.

O altă opțiune este baza militară Elmendorf-Richardson, la 20 km de aeroportul din Anchorage, cel mai populat oraș al statului, aceeași zonă unde în 2021 a avut loc întâlnirea dintre Biden și Xi Jinping, la hotelul Captain Cook. Primarul orașului a declarat că nu știe nimic despre asta. În discuție este și Fairbanks, al doilea oraș ca mărime din Alaska, aflat la 40 km de baza aeriană Eielson, una dintre cele mai nordice. Și, desigur, nu este exclusă varianta unei mici insule pustii, au ironizat jurnaliștii de la La Repubblica.

