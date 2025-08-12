Europa tremură înainte de summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Miniştrii europeni de Externe s-au reunit de urgenţă aseară, iar poziţia României a fost una clară: Nimic despre Ucraina fără Ucraina! Între timp, Donald Trump se aşteaptă ca întâlnirea de vineri cu Putin să fie una constructivă. Liderul american s-a lăudat că își va da seama încă din primele minute de discuţie dacă se poate ajunge la un acord. Pe de cealaltă parte, Zelenski spune că Rusia își pregătește trupele pentru noi ofensive.

Noi sancţiuni împotriva Rusiei şi mai mult ajutor militar pentru Ucraina. Sunt doar câteva dintre concluziile la care au ajuns aseară oficialii europeni, reuniţi de urgenţă prin videoconferinţă.

Poziţia României a fost şi ea una clară: ''Nimic despre Ucraina fără Ucraina!''. A scris pe platforma X ministrul de externe, Oana Ţoiu.

Întâlnirea a avut loc în contextul summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care va avea loc vineri, în Alaska. Liderul american are aşteptări mari de la întâlnirea urmărită încă de acum de tot globul şi crede că discuţiile cu liderul de la Kremlin vor fi constructive.

Trump, dezamăgit de Putin. Simte că ar vrea să încheie conflictul

"Ar putea fi şi o întâlnire rea. Probabil în primele două minute, voi şti exact dacă se poate încheia sau nu un acord […] Simt că Putin vrea să încheie acest conflict. Am fost şi dezamăgit, pentru că aveam, să zicem, o convorbire excelentă cu el, iar apoi, imediat după aceea, erau lansate rachete asupra Kievului" a spus liderul american Donald Trump.

Preşedintele american este dezamăgit şi de Zelenski, pentru că, în continuare, refuză să cedeze din teritoriile râvnite de Putin.

"M-a deranjat puţin faptul că Zelenski a spus: 'Trebuie să obţin aprobarea constituţională'. Adică are aprobarea să intre în război şi să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii. […] În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi (Putin şi Zelenski - n.r.) într-o cameră, voi fi acolo sau nu, şi cred că problema se va rezolva" a mai declarat Donald Trump.

Miza întâlnirii din Alaska este uriaşă, chiar dacă temerile sunt că pacea se va încheia în condiţiile impuse de Kremlin. Multaşteptata întâlnire pare să vină, însă, cu emoţii pentru Trump, care, în timpul conferinţei de o oră, a părut să uite că Alaska este teritoriu american.

"Va fi ceva important! Mergem în Rusia! […] Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia" a spus Donald Trump.

Ucraina, ameninţată de un viitor încert

Din declaraţiile făcute până acum de Trump, se preconizează un scenariu negru pentru Ucraina. Armata lui Zelenski ar putea fi forţată să se retragă total din Doneţk şi Lugansk în schimbul încetării luptelor. În plus, Rusia ar urma să păstreze teritoriile pe care le controlează acum în Herson şi Zaporojie pe o perioadă lungă de timp.

"Ruşii îşi mută trupele şi forţele în aşa fel încât să lanseze noi operaţiuni ofensive. Dacă cineva se pregăteşte pentru pace, nu aşa ar proceda. Putin este hotărât să prezinte întâlnirea cu America ca pe o victorie personală şi apoi să continue să acţioneze exact ca înainte" a explicat Volodimir Zelenski.

O platformă online care cartografiază liniile frontului arată ca forţele ruse avansează rapid în regiunea Donețk şi că au ocupat deja așezările din apropierea unei autostrăzi cheie.

Mâine, lideri europeni din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia şi Marea Britanie vor discuta la telefon cu Donald Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰