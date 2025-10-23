Trump lovește Rusia cu primele sancțiuni: Giganţii Rosneft și Lukoil, vizaţi. Preţul petrolului, în creştere

Discuţiile cu Putin nu duc nicăieri! Este reacţia fermă a lui Donald Trump, care, pentru prima dată în al doilea mandat la Casa Albă, impune sancţiuni asupra marilor companii de petrol ale Rusiei, Rosneft și Lukoil. Reacţia vine după ce planul liderului american de a se întâlni cu omologul rus la Budapesta a eșuat. Anunţul a fost făcut în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajuns la Washington ca să discute planul la care liderii europeni au lucrat pentru pacea din Ucraina. Planul de 12 puncte ajunge azi pe masa liderilor europeni, la summit-ul de toamnă de la Bruxelles.

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, cerând Moscovei să fie de acord cu o încetare imediată a focului în războiul cu Ucraina, scrie CNN.

Președintele american a dat de înțeles că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar nu luase până miercuri măsuri punitive majore. Anunțul a venit în contextul în care Trump a declarat că a "anulat" o întâlnire cu Putin, deoarece discuţiile cu el "nu duc nicăieri". "Singurul lucru pe care îl pot spune este că de fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri". Este declaraţia lui Donald Trump, făcută chiar înainte de marele anunţ.

Secretarul Trezoriei Statelor Unite a declarat că sancţiunile asupra celor două companii petroliere au fost impuse din cauza refuzului preşedintelui rus de a pune capăt războiului din Ucraina. Trump speră, de acum, la o schimbare.

Cum vor afecta sancţiunile cele mai puternice companii de petrol din Rusia

Rosneft şi Lukoil sunt două dintre cele mai puternice companii de petrol din Rusia. Sancţiunile de acum ar urma să reducă veniturile din vânzările de petrol, care pompează maşinăria de război rusească. Sunt, de altfel, primele împotriva Rusiei din timpul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump.

Paşii bătuţi pe loc de Vladimir Putin l-au făcut pe liderul de la Casa Albă inclusiv să renunţe la ideea unui summit cu el, la Budapesta. "Pur și simplu nu mi s-a părut potrivită. Nu simțeam că vom ajunge acolo unde trebuie, așa că am anulat-o".

Prezent la Washigton pentru discuţii despre planul de pace, Mark Rutte, secretarul general al NATO, s-a arătat încrezător în evoluţia negocierilor. "Când te uiți la partea rusă, ei au început acest război. Evident, războiul nu se îndreaptă în direcția corectă. Sunt absolut convins că, prin presiune susținută, vom putea să-l convingem pe Putin să se așeze la masa negocierilor pentru a fi de acord cu un armistițiu, iar apoi vor urma alte discuții", a declarat Rutte.

Trump refuză să livreze Ucrainei rachete Tomahawk

Volodimir Zelenski a sugerat că blocajul negocierilor a fost provocat de decizia lui Trump de a nu livra rachete Tomahawk. "Am determinat Rusia să arate că tocmai Tomahawk-urile sunt cartea pe care o ia în serios". "Sunt foarte complexe, așa că singura modalitate prin care un Tomahawk va fi lansat este dacă îl lansăm noi, iar noi nu vom face asta", a declarat Trump.

În paralel, publicaţia Wall Street Journal afirmă că administratia Trump ar da de acum undă verde Ucrainei sa folosească rachetele cu raza lungă de acţiune furnizate de Occident. Trump, însă, neagă. "Articolul din Wall Street Journal despre aprobarea de către SUA a permisiunii Ucrainei de a utiliza rachete cu rază lungă de acțiune în adâncul Rusiei este o ȘTIRE FALSĂ! SUA nu are nicio legătură cu aceste rachete, de oriunde ar proveni ele sau cu ce face Ucraina cu ele!"

Chiar şi aşa, Volodimir Zelenski nu se întoarce cu mâna goală la Kiev după mini-tuneul prin ţările nordice. În Suedia, a semnat un contract pentru achiziţionarea a 150 de avioane de luptă.

Preţurile petrolului au crescut cu 2,5%

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2,5% joi, pe fondul reapariției temerilor legate de aprovizionare, după ce Statele Unite au impus sancțiuni principalilor furnizori ruși de petrol.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,56 dolari, sau 2,49%, ajungând la 64,15 dolari pe baril la ora 06:03, ora României, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 1,53 dolari, sau 2,62%, până la 60,03 dolari pe baril.

Marea Britanie a sancţionat Rosneft şi Lukoil săptămâna trecută. Separat, ţările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru război, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc, scrie Reuters.

