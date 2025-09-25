Antena Meniu Search
Foto Trump nu a vrut portretul lui Biden la Casa Albă. Fostul preşedinte, reprezentat de o semnătură mecanică

Președintele Donald Trump a inaugurat o "Alee a Faimei" prezidențiale de-a lungul unui culoar vizibil din apropierea Aripii de Vest a Casei Albe. Un detaliu atrage însă atenția: pentru fostul președinte Joe Biden nu a fost pus un portret, ci o fotografie cu semnătura sa realizată mecanic, cu autopenul.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 10:35
Trump nu a vrut portretul lui Biden la Casa Albă. Fostul preşedinte, reprezentat de o semnătură mecanică - X/ @MargoMartin47

Trump a fost obsedat de folosirea autopenului de către Biden, a relatat anterior CNN. În iunie, el a ordonat o anchetă printr-un memorandum care menționa "declinul cognitiv" al lui Biden. La acel moment, Biden a respins acuzațiile, declarând: "Să fie clar: eu am luat deciziile în timpul președinției mele. Eu am decis grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că n-aș fi făcut-o este ridicolă și falsă." Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze asupra noii expoziții, relatează CNN.

Trump sugerase deja anterior că imaginea autopenului îi va ține loc de portret lui Biden. Într-un interviu pentru The Daily Caller, spunea că nu toți președinții vor fi "tratați la fel", iar la întrebarea dacă va fi un portret al lui Biden, a răspuns: "Vom pune o poză cu autopenul."

Săptămâna aceasta, jurnaliștii acreditați la Casa Albă au observat un banner auriu cu inscripția "Presidential Walk of Fame", atârnat deasupra unor pătrate de hârtie maro aplicate pe perete.

"Aleea Faimei Prezidențiale a sosit pe colonnada Aripii de Vest", a scris miercuri, într-o postare pe X, Margo Martin, asistent special al președintelui și consilier în comunicare, prezentând un video cu portrete alb-negru ale foștilor președinți, înrămate în auriu, expuse de-a lungul colonnadei.

