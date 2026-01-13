Trump o primeşte la Casa Albă pe Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace, dar evită sprijinul politic

Președintele Donald Trump urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, într-un gest diplomatic ce atrage atenția într-un moment de tensiune și schimbări politice la Caracas. Întâlnirea survine la doar câteva săptămâni după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, dar Trump a evitat să o susțină pe Machado ca lider al unei tranziții politice.

Casa Albă a confirmat că Machado, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace în 2025 pentru rolul său în promovarea democrației în Venezuela, va fi primită de președintele american pe 15 ianuarie, potrivit BBC.

Trump a declarat într-un interviu la Fox News că este "nerăbdător să o salute" și că a auzit că Machado intenționează să îi ofere distincția sa Nobel. "Ar fi o mare onoare", a spus el, citat de surse media.

Totuși, președintele american a evitat susținerea directă a Machado ca lider al Venezuelei după căderea lui Maduro, preferând să sprijine figura vicepreședintei interimare Delcy Rodríguez, fostă apropiată a lui Maduro.

Premiul Nobel și oferta controversată

Machado a făcut un gest neașteptat după ce a primit distincția, exprimând dorința de a o împărți sau chiar de a o preda lui Trump, argumentând că intervenția americană a fost un pas major spre restabilirea democrației în Venezuela.

Comitetul Nobel de la Oslo a clarificat, însă, că premiul nu poate fi transferat, împărțit sau revocat odată acordat, relatează The Guardian. "Decizia este finală și rămâne în vigoare pentru totdeauna", a transmis instituția norvegiană.

Divergențe privind legitimitatea conducerii

Trump și-a reiterat scepticismul privind capacitatea lui Machado de a conduce Venezuela. Președintele SUA a afirmat că opozanta "nu beneficiază nici de susținere, nici de respect în țara sa", subliniind astfel divergențele din interiorul opoziției venezuelene și îngrijorările privind stabilitatea pe termen lung.

Machado, pe de altă parte, a susținut public că opoziția trebuie să aibă controlul asupra tranziției politice și și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul pentru o schimbare democratică veritabilă în Venezuela.

Capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane a declanșat o perioadă de incertitudine în Venezuela, iar Statele Unite continuă să se implice în evoluțiile politice ale țării sud-americane. Sprijinul Washingtonului pentru Delcy Rodríguez drept președinte interimar, în detrimentul lui Machado, reflectă o abordare pragmatică în gestionarea crizei actuale.

Următoarea întâlnire la Casa Albă va fi un test al relațiilor dintre administrația de la Washington și liderii opoziției venezuelene, într-un moment în care discuțiile despre viitorul politic al Venezuelei capătă tot mai multă atenție la nivel internațional.

