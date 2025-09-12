Trump pare să caute scuze pentru incidentul din Polonia cu dronele ruseşti: "Ar putea fi vorba de o eroare"

Donald Trump a declarat joi că intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian polonez ar putea fi "o eroare din partea Rusiei", părând să minimizeze oarecum incidentul pe care Varşovia şi NATO îl iau foarte în serios, relatează AFP.

"Ar putea fi vorba de o eroare", le-a spus el jurnaliştilor care l-au întrebat despre intruziunea dronelor în Polonia, în noaptea de marţi spre miercuri, considerată deliberată de Varşovia. "Indiferent de situaţie, nu mă bucură nimic în legătură cu această situaţie, dar sper că se va termina", a adăugat şeful Casei Albe.

Această declaraţie vine în contextul în care autorităţile poloneze şi aliaţii occidentali acuză Rusia că a vizat în mod deliberat Polonia în noaptea de marţi spre miercuri, în timpul unei incursiuni a aproape 20 de drone.

Autorităţile locale au înregistrat cel puţin "19 încălcări" ale spaţiului aerian polonez. În faţa pericolului, avioane poloneze şi olandeze, F-16 şi F-35, au intervenit pentru a intercepta dronele în spaţiul aerian polonez, a declarat un purtător de cuvânt al NATO. Bateriile germane Patriot, sisteme de apărare antiaeriană de concepţie americană, prezente în Polonia, au fost de asemenea activate, potrivit aceleiaşi surse.

Polonia şi aliaţii săi occidentali au denunţat rapid miercuri o încălcare "intenţionată" a spaţiului aerian, precum şi o "provocare" din partea Rusiei. Ca reacţie la diferite acuzaţii, Ministerul rus de Externe a acuzat Polonia că doreşte să "escaladeze" conflictul din Ucraina, răspândind "mituri" cu privire la intruziunea dronelor.

Doborârea unor drone de către aliaţi intrate în spaţiul aerian al NATO a fost un episod fără precedent de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, dar Trump a oferit totuşi un răspuns relativ detaşat. Răspunsul său iniţial a fost scurt şi vag. "Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spaţiul aerian al Poloniei cu drone?" s-a întrebat Trump miercuri dimineaţă pe Truth Social. "Hai că începem!", a adăugat el, fără să precizeze la ce se referă.

Promisiuni de sprijin

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Polonia în cadrul convorbirii telefonice pe care a avut-o miercuri cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, dar cei doi nu au discutat detalii, a declarat pentru CNN un oficial polonez informat cu privire la discuţie.

Discuţiile despre un sprijin mai specific sunt aşteptate să aibă loc la nivel militar între Ministerul Apărării Naţionale şi Pentagon, probabil în săptămâna viitoare, a declarat joi oficialul. Există impresia că SUA doreau să vadă ce trimit alte ţări NATO în Polonia şi apoi ar putea avea loc discuţii despre ce mai are nevoie Varşovia.

Polonia ar putea solicita baterii Patriot şi sprijin în materie de informaţii şi supraveghere, dar livrarea avioanelor F-35 pe care le-a achiziţionat este întârziată şi nu este de aşteptat să aibă loc până în primăvara viitoare, a declarat oficialul.

Trump nu a furnizat detalii despre posibile sancţiuni, dar cei doi au discutat despre importanţa coordonării sancţiunilor SUA cu UE, a mai declarat oficialul polonez pentru CNN. Într-o postare pe X, miercuri, Nawrocki a spus că a vorbit cu Trump "în cadrul unei serii de consultări" cu aliaţii. "Discuţiile de astăzi au confirmat unitatea aliaţilor", a scris el.

Trump şi Nawrocki s-ar putea întâlni din nou la New York, la Adunarea Generală a ONU, la sfârşitul lunii, potrivit acestui oficial polonez. Polonia încă efectuează o evaluare completă a incursiunii dronelor ruseşti din această săptămână, a menţionat oficialul, iar după aceea ar putea solicita consultări suplimentare în cadrul NATO.

Oficialul a mai spus că patru drone au fost doborâte, iar indicaţia iniţială este că restul au rămas fără combustibil. Oficialul a spus că Varşovia crede că Rusia va fi încurajată de acest incident.

